Mýty o triedení odpadu: Vedeli ste, že obaly netreba umývať?

Ľudia triedia odpad oveľa poctivejšie, ako to bolo napríklad pred desiatimi rokmi.

Aj napriek tomu sa ešte aj dnes stretávame s viacerými mýtmi, ktoré sú spojené s vyhadzovaním a triedením odpadu. Pre TASR to skonštatovala Katarína Kretter z organizácie zodpovednosti výrobcov Envi-pak. Jedným z nich je podľa jej slov potreba umývania obalov pred vyhodením.

"Ak sú obaly len jemne znečistené a ak neobsahujú hrubé zvyšky obsahu (potravín či kozmetiky), umývať ich nemusíte. V procese recyklácie dochádza k odstráneniu nečistôt. Ak sa chcú ľudia vyhnúť zápachu, na vypláchnutie sa dá použiť úžitková voda," vysvetlila Kretter. Pripomenula, že je dôležité obaly pred vyhodením stlačiť, aby nezaberali zbytočne veľa miesta a do kontajnera či vreca sa zmestilo viac odpadu.

Odborníci sa stretávajú aj s mýtom, že sa platí iba za odvoz odpadu a triediť sa preto neoplatí. "Platíme iba za odvoz zmesového komunálneho odpadu - teda takého odpadu, ktorý sa vyhodí do čiernych kontajnerov alebo vriec, tiež za bioodpad, prípadne použité jedlé oleje, ak sa aktívne neodovzdajú na zberné miesto - buď na vyznačené miesto v supermarkete, na benzínovej pumpe alebo na zberný dvor. Za odvoz triedeného odpadu obyvatelia neplatia," ozrejmila Kretter.

Triedený zber odpadu platia výrobcovia prostredníctvom organizácií zodpovednosti výrobcov. Tie v spolupráci s obcami a zberovými spoločnosťami zabezpečujú zber odpadu, jeho dotriedenie a odvoz k recyklátorom. "Preto čím viac a dôkladnejšie triedime, tým ušetríme viac peňazí, pretože sa vytvorí menej zmesového komunálneho odpadu, ktorý stačí odvážať v dlhších intervaloch," doplnila Kretter.

Vyvrátila aj argument, že triedenie odpadu je zbytočné, keď všetko skončí zmiešané v jednom zbernom aute. "Niekedy sa môže stať, že sa do jedného auta spoločne zbiera viac druhov odpadu. Neznamená to však, že skončí nevytriedený v spaľovni alebo na skládke," upozornila Kretter. Ozrejmila, že niektoré autá na zber odpadu sú viaczložkové a majú niekoľko oddelených zásobníkov, do ktorých sa sypú jednotlivé druhy vytriedených smetí.

Rovnako to je v prípade odpadu zbieraného do vriec. "Vtedy sa na korbu auta nakladajú spoločne napríklad vrecia s plastmi aj vrecia s papierom. Odpad sa zváža spoločne z dôvodu úspory počtu zvozov a pohonných látok. Alebo sa používa jedno auto dopoludnia na zber papiera a to isté auto príde prázdne popoludní po plasty," zhrnula Kretter.