Živá Barbie to tentoraz naozaj prehnala: Aby schudla, podnikla drastický krok!

Živá Barbie Jessica Alves (37) sa zotavuje z poslednej operácie žalúdka v luxusnom hoteli v Istanbule.

Keďže počas lockdownu veľmi nabrala na váhe, lekári ju označili za obéznu. V snahe schudnúť sa preto rozhodla pre drastický krok, operáciu žalúdka. Jessica sa rozhodla podstúpiť operáciu na tureckej klinike, avšak pripustila, že má strach a obavy. "Je to zložitejšie a súvisí to so zdravím. Podrezávajú mi žalúdok a ostane mi z neho iba 25 percent. Dúfajme, že potom začnem chudnúť," Povedala pred operáciou pre MailOnline.

Počas pandémie Jessica pribrala viac ako 30 kíl a vážila už 102 kilogramov. Cítila sa obrovská. Dva týždne po operácii hovorí, že odstránenie žalúdka bolo jej najlepšie rozhodnutie. Už totiž nepociťuje hlad ani netúži po jedle. Prezradila, že jej proces zmeny pohlavia, vrátane užívania hormónov, viedol k jej priberaniu.

„Svoje priberanie pripisujem všetkým operáciám, ktoré som absolvovala za posledné dva roky v rámci môjho prechodu popri hormonálnej liečbe. Hormóny zadržiavajú veľa telesných tekutín, aj preto som bola neustále hladná," vysvetľuje.