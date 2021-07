Otec kráča v šľapajach svojich dcér: Spoločne zachraňujú životy!

Otec hrdo kráča v šľapajach svojich dcér a stal sa záchranárom pobrežnej hliadky. Jeho dcéry, dvojčatá Issey (19) a Maisie Barnesové (19), sa do tohto povolania zamilovali už ako tínedžerky, keď mali 16 rokov.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii rozhodol pridať k ich práci snov na pláži, informuje portál Inyourarea. Vždy sa mu vraj páčila myšlienka stať sa záchranárom.

„Vyrastal som v Newquay a začal som surfovať v mladom veku, môj starší brat bol záchranárom počas 90. rokov a vždy som mal chuť to vyskúšať. Dievčatá sme zapojili do klubu záchranárov pri surfovaní, keď boli ešte malé," hovorí. Až potom, keď boli Issey a Maisie staršie a pridali sa k záchranárom, rozhodol sa, že to tiež vyskúša.

„V priebehu rokov sa z dievčat vyvinuli úžasné plavčíčky s mnohými skúsenosťami. Prišli domov z rušného dňa na pláži so všetkými príbehmi ako pomohli ľuďom. Takže keď som minulý rok menil kariéru, myslel som si, že toto je dokonalá šanca stať sa plavčíkom a učiť sa od nich. Dúfam, že prinesiem do tímu svoje vlastné skúsenosti," vysvetľuje.

Issey študuje medicínu na univerzite v Exeteri. „Všetci boli veľmi priateľskí a podporovali nás. Ak sme riešili veľkú nehodu, tím nám vždy pomohol. Po niekoľkých sezónach sa z vás stane skúsený plavčík, ktorý zachraňuje životy. Keď sa k nám pripojil otec, tiež sa musel poriadne zaškoliť," vysvetľuje.

„Všetci plavčíci prinášajú tímu svoje vlastné schopnosti a môj otec je úžasný vodník. Je to skvelý surfer a vynikajúci na palube záchrannej služby, takže pokiaľ ide o palubné zručnosti, je on ten, kto učí nás," dodáva sestra Maisie, ktorá študuje biochémiu na univerzite v Bristole dodala.