Sulík reaguje na požiadavku OĽANO: Vedenie MH Manažmentu neodvolá, rázny odkaz

Minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) nepristúpi na požiadavku koaličného hnutia OĽANO a neodvolá vedenie štátnej spoločnosti MH Manažment.

OĽANO ho k tomuto kroku vyzvalo potom, čo bol zadržaný a obvinený Národnou kriminálnou agentúrou (NAKA) podpredseda MH Manažmentu Andrej. H. Odstúpiť z funkcie sa nechystá ani on sám. Sulík to v povedal v nedeľnej diskusnej relácii televízie TA3 V politike.

„Čo je toto za nezmysel žiadať, aby odstúpilo celé vedenie spoločnosti MH Manažment. To sú kvalitní ľudia, ktorí si robia svoju robotu,“ povedal Sulík, podľa ktorého by išlo o smiešne sebatrýznenie. "Tu sme vyvodili jasnú zodpovednosť, i keď sa to týka obdobia spred našej vlády, ale konali sme prakticky okamžite,“ dodal Sulík. Minister obvineného podpredsedu predstavenstva, ktorý bol pôvodne ešte nominantom bývalej vlády, v piatok (18.6.) z funkcie odvolal.

Poslanec za opozičný Smer-SD Ladislav Kamenický pripomenul, že generálny riaditeľ MH Manažmentu Ľuboš Lopatka považuje bývalého podpredsedu spoločnosti za odborníka a osobne by ho neodvolal. Sulík pripomenul, že Lopatka sa rozhodol ponechať podpredsedu spoločnosti vo funkcii z dôvodu, aby bola zachovaná takzvaná korporátna pamäť. Minister zdôraznil, že odvolaný podpredseda nemal žiadne rozhodovacie právomoci a nemohol sám podpísať žiadne zmluvy.

Kamenický si myslí, že zadržanie podpredsedu MH Manažmentu bolo reakciou na odvolávanie ministra vnútra Romana Mikulca (OĽANO) v parlamente. „Roztáčate koleso, pán Sulík, ktoré nakoniec môže zošrotovať aj vás,“ povedal Kamenický. Podľa Kamenického by nemal odstúpiť iba Sulík, ale pre ďalšie pochybenia aj celá vláda. Sulík oponoval, že by bolo paradoxné, aby pre nominanta Smeru–SD mala odstúpiť súčasná vláda.

Sulík a Kamenický sa vyjadrili aj k pripravovanej daňovo-odvodovej reforme. Tú ešte v máji ohlásil minister financií Igor Matovič (OĽANO), no zatiaľ pripravované reformy nespresnil. Kamenický tvrdí, že sa opozícia nemá k čomu vyjadrovať, pretože nie je jasné, o aké opatrenia pôjde. Vlastné predstavy opatrení, ako je napríklad zníženie dane z príjmu právnických osôb zo súčasných 21 % na 19 %, navyše v závere tohto týždňa zverejnila koaličná strana Za ľudí. Prispieť chce aj SaS. Tá podľa Sulíka zverejní vlastné návrhy 12 pokrízových opatrení pravdepodobne v utorok (22.6.).