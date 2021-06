Objaví sa aj na Slovensku infekčnejšia verzia koronavírusu? Lengvarský v tom má jasno

Je len otázkou času, kedy sa na Slovensku objaví infekčnejšia delta verzia koronavírusu.

V diskusnej relácii V politike televízie TA3 to povedal minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nom. OĽaNO). Podľa neho na Slovensku už zaregistrovali dva prípady indickej mutácie vírusu, išlo však o alfa verziu.

„Ale zatiaľ je málo údajov, pretože počet pozitívnych prípadov je v v poslednom čase veľmi nízky,“ povedal minister s tým, že štát sa snaží zachytávať všetky kontakty osôb, ktoré sa vrátili z rizikových krajín. Týka sa to aj účastníkov majstrovstiev Európy vo futbale. „Pokiaľ mám informácie, tak 800 ľudí, ktorí boli v Maďarsku v inkriminovanej dobe, keď sa tam hral zápas s Portugalskom, bolo identifikovaných. Asi 270 sa prihlásilo na PCR testovanie," povedal Lengvarský s tým, že kontrolované sú aj lety z Ruska.

Minister zároveň vyzval občanov, aby uvádzali pravdivé údaje o tom, z akých krajín sa do SR vracajú. „Pokiaľ budeme mať presný obraz o tom, z akých krajín sa ľudia vracajú a budeme ich vedieť testovať, tak to uľahčí situáciu aj iným v prípade, že by sa tu začali objavovať nejaké zvýšené počty a prípadne aj delta,“ dodal Lengvarský.