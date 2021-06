Strašné! Žena sedela na lavičke a zrazilo ju auto, nedalo sa jej už pomôcť

Ženu stredného veku zrazilo v sobotu pred poludním v Brne na Úzkej ulici osobné auto, ktoré vošlo na chodník a vrazilo do lavičky, na ktorej žena sedela. Žena zraneniam podľahla, povedal ČTK hovorca juhomoravských záchranárov a policajtov.

"Hoci záchranári ženu resuscitovali, pomôcť jej nedokázali. Utrpela rozsiahle zranenia nezlučiteľné so životom," uviedla hovorkyňa záchranárov Michaela Bothová. Záchranári poskytli tiež krízovú intervenciu ľuďom z auta, ktoré nehodu spôsobilo.

Nehoda sa stala zatiaľ z neznámych príčin po 11:30 vedľa nákupného centra Galéria Vaňkovka. "Vodič osobného auta prechádzal po Úzke v smere do mesta, z neznámych dôvodov vyšiel na chodník, vrazil najprv do autobusu a potom do lavičky, na ktorej sedela žena," opísal priebeh nehody hovorkyňa juhomoravských policajtov Bohumil Malášek. Podľa dychovej skúšky vodič osobného auta nepil alkohol.

Príčiny nešťastia policajti vyšetrujú.