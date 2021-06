Konferencia o budúcnosti Európy má ambiciózny cieľ: Podarí sa ho naplniť?

Otváracie plenárne zasadanie Konferencie o budúcnosti Európy sa začne v sobotu v Štrasburgu. Hlavným cieľom a poslaním tejto konferencie je rozvíjať dialóg s občanmi Európskej únie v snahe nájsť riešenia nových výziev, ako aj posilniť európsku identitu a solidaritu.

Otázkou ďalšieho smerovania Únie sa zaoberali európske inštitúcie už niekoľko rokov. Európska komisia pod vedením Jeana-Clauda Junckera ešte v roku 2017 prezentovala päť možných scenárov vývoja v tzv. bielej knihe.

Odchod Spojeného kráľovstva a kríza spojená s pandémiou COVID-19 ešte viac zvýraznili potrebu opätovne zadefinovať smerovanie EÚ a tiež nevyhnutnosť reformovať druhú najväčšiu ekonomiku sveta s viac ako 446 miliónmi obyvateľov. Lídri troch hlavných inštitúcií EÚ tak 10. marca 2021 v Bruseli podpísali spoločné vyhlásenie o Konferencii o budúcnosti Európy.

Signatári spoločného vyhlásenia – predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová, predseda Európskeho parlamentu David Sassoli a v mene portugalského predsedníctva v Rade EÚ portugalský premiér António Costa – podpisom spoločnej deklarácie potvrdili realizáciu ojedinelého procesu, ktorý umožní občanom členských krajín Únie zúčastniť sa na pretváraní spoločných európskych politík a inštitúcií EÚ. Súčasne sa zaviazali, že termínom spustenia Konferencie bude 9. máj 2021.

Slovenský minister zahraničných vecí Ivan Korčok po podpise deklarácie uviedol, že konferencia je vítaným prostriedkom na dôkladné zhodnotenie aktuálneho stavu Únie a osobitne schopnosti riešiť potreby a požiadavky tak našich občanov, ako aj občanov ďalších členských štátov Únie.

Konferenciu o budúcnosti Európy slávnostne inaugurovali príznačne 9. mája na Deň Európy v rokovacej sále Európskeho parlamentu v Štrasburgu. Rečníci vo svojich vystúpeniach poukázali najmä na to, že táto konferencia je pre občanov veľkou príležitosťou zapojiť sa do formovania spoločnej budúcnosti. "Musíme načúvať všetkým hlasom – či už sú pochvalné, alebo kritické. Verím, že táto konferencia je naozajstnou príležitosťou spojiť všetkých Európanov okolo spoločných ambícií do budúcnosti," povedala von der Leyenová.

Konferencia, ktorá je prvým takýmto podujatím, predstavuje jedinečnú príležitosť na diskusiu s občanmi o výzvach a prioritách Európy. Zapojiť do nej sa môžu občania zo všetkých krajín Únie bez ohľadu na svoje postavenie, pričom európske, národné, regionálne a miestne orgány, ako aj občianska spoločnosť a iné organizácie plánujú usporiadať rôzne podujatia.

Občania môžu v rámci debát využívať viacjazyčnú digitálnu platformu. Tá sa má stať "ústredňou demokratickej diskusie" a zhromažďovať všetky úvahy občanov na jednom mieste. Cieľom je maximalizovať účasť, podporiť diskusiu medzi občanmi a zabezpečiť prístupnosť a transparentnosť konferencie.

Konferencia o budúcnosti Európy by mala dospieť k záverom a poskytnúť usmernenia pre budúcnosť EÚ najneskôr na jar 2022