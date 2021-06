Publicista o koronavíruse a opatreniach: Čo treba zlepšiť? TOTO sa minulé leto zanedbalo!

Aj keď je očkovanie účinným nástrojom proti šíreniu koronavírusu, nie je to všeliek a štát by mal aktuálnu lepšiu situáciu využiť na konsolidáciu zdravotníckych kapacít a prípravu preventívnych opatrení. V diskusii na TASR TV to povedal publicista Juraj Hrabko.

„Oproti minulému letu sa situácia zmenila v tom, že sa očkuje. Či dostatočne, to je druhá vec. Ale je to spôsob, akým sa dá vírus eliminovať. Na druhej strane, ak sa všetci spoliehajú, že očkovaný nemôže dostať vírus, tak to nie je pravda,“ upozornil Hrabko.

Preventívne opatrenia, na ktorých by sa malo pracovať, sú podľa neho tie isté, ktoré sa zanedbali minulé leto. „A to je kontrola hraníc, karanténa, testovanie a trasovanie. Ak to nebudeme riešiť, tak ochorení zasa pribudne. Vírus nemá cez leto dovolenku ako my. Vidíme, v akej situácii je Veľká Británia, Španielsko a Portugalsko,“ zdôraznil.

Vírus neustále mutuje a tým vytvára pre štáty nové výzvy. „Oddych, ktorý teraz na Slovensku máme, treba využiť na to, aby si oddýchli zdravotníci a aby si štát naplánoval presné scenáre, čo, kedy a ako má robiť. Lebo najväčší problém Slovenska je politika, keď sa problém hasí a nie sa mu predchádza,“ tvrdí Hrabko.

Mimoriadnu schôdzu Národnej rady SR, ktorú iniciovala opozícia s cieľom vysloviť nedôveru ministrovi vnútra Romanovi Mikulcovi (OĽANO), označil Hrabko za politické kino. „Všetky tieto návrhy majú jednotný scenár. Každý si povie, čo chce, potom sa hlasuje, a potom je koniec schôdze,“ uviedol.

Myslí si, že z ústavného aktu sa stal nástroj politického marketingu. "Zneužíva sa to už veľmi dlho. Samozrejme, dá sa rozumieť tomu, že opozícia nemá iný nástroj k dispozícii. Lebo ak chce zvolať schôdzu s iným programom, spravidla jej to koalícia neumožní. A pri návrhu na vyslovenie nedôvery sa schôdza konať musí,“ dodal Hrabko.

Najvyšší súd (NS) SR v utorok 15. júna zrušil rozsudok Špecializovaného trestného súdu zo septembra 2020, ktorým boli v kauze Kuciak spod obžaloby oslobodení Marian Kočner a Alena Zsuzsová. Vec vrátil späť na Špecializovaný trestný súd (ŠTS).

Rozhodovať bude opäť ten istý senát. „Ak by to nevrátili pôvodnému senátu, ktorý rozhodol ako rozhodol, nový senát by musel všetky tie desaťtisíce strán študovať nanovo. Nevidím dôvod zobrať spis senátu, ktorý ho má naštudovaný,“ konštatuje Hrabko.

Rozhodnutie NS SR ho neprekvapilo. Keďže je jeho stanovisko pre ŠTS záväzné, vývoj podľa neho speje skôr k odsúdeniu Mariana Kočnera a Aleny Zsuzsovej.