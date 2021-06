Šokujúce priznanie severokórejského diktátora, krajine hrozí hladomor: Kým si on užíva luxus, občania nemajú čo do úst

Kim Čong-un dostal od lekárov nariadené, aby schudol. Obezitou trpiaci severokórejský diktátor sa totiž prejedal a užíval si podobný životný štýl ako priemerný Američan.

Kým desiatky miliónov obyvateľov jeho krajiny trápi hlad. A bude horšie. Chudší Kim si to uvedomuje a začal to dokonca priznávať verejne. Ale ani to nie je potrebné, keď kilogram banánov v hlavnom meste Pchjongjangu už stojí 40 000 wonov - asi 37 eur.

Pritom priemerný Severokorejec si zarobí len okolo 80 000 wonov, čo je ale značne skreslené platmi vysokopostavených činiteľov z Pchjongjangu. Na vidieku sú radi, že majú len 40 000 tisíc wonov mesačne.

Kim v utorok 15. júna priznal na stretnutí pohlavárov svojej strany, že za nedostatok potravín môžu víchrice a záplavy z minulého roka, ktoré vážne poškodili úrodu obilia.

Podľa juhokórejského denníka Správy zo Severnej Kórey stojí kilo banánov v Pchjongjangu štyridsať tisíc wonov. Banán teda vyjde v prepočte na takmer 6 eur, čo je suma, za ktorú by si toto ovocie nekúpil ani žiadny Juhokórejec, ktorý patria k najbohatším občanom planéty a zarábajú desaťnásobne viac, ako Severokórejčania.

Podľa Rádia slobodná Ázia musia farmári denne odovzdávať vlastný moč, aby mohol stať z odpadovej močoviny vyrábať hnojivo.

Svet ale veľmi udivilo, že Kim priznal nejaký problém vo svojej krajine. Hoci čelí mnohým katastrofám nefunkčného štátneho systému, nikdy ich nepriznáva a väčšinou hovorí o opaku - prosperite socialistického zriadenia a blahobytu jeho občanov.