Dve ženy sú takmer na nerozoznanie: Odpadnete, keď sa dozviete, koľko rokov má mama

Ľudia si občas mýlia súrodencov, rodičov či dokonca bratrancov a sesternice. Táto matka s dcérou ale vyhrali genetickú lotériu, ľudia ich nevedia rozoznať.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii . Ľudia sa jej pre jej mladistvý ​​vzhľad často pýtajú, koľko má v skutočnosti rokov, informuje portál The Sun. Za svoju krásu vďačí mame, ktorej vek by ste nikdy neuhádli! Na TikToku uverejnila fotografiu seba a mamy. Ľahko by ste ju považovali za Lizinu mladšiu sestru. Vedľa seba vyzerajú ako dvojčatá. V skutočnosti má však Lizina mama 45 rokov. Ľudia tomu skrátka nemôžu uveriť.

Na internete sa okamžite strhla debata a ľudia sa v komentároch podelili o svoj šok. Jedna osoba napísala: „Som jediný, kto si myslí, že jej mama vyzerá ešte mladšie?“ Ďalšia užívateľka sa dokonca musela opýtať, ktorá žena bola mama, pričom Liza odpovedala, že tá blondína.