Cestovanie po svete je konečne možné a bezpečné.

Po dlhom čase lockdownov a uzatvorených hraníc sa situácia konečne zlepšuje. Cestovanie už je možné a riadi sa cestovateľským semaforom, ktorý sa pravidelne aktualizuje a rozdeľuje krajiny do 3 farieb: zelenej, červenej a čiernej.

V súčasnosti sa na trhu objavuje stále viac zájazdov od cestovných kancelárií, ktoré je možné uskutočniť do zelených krajín. Bez problémov sa už realizujú najmä poznávacie zájazdy do krajín ako Poľsko, Nemecko, Rakúsko, Maďarsko, ale aj Francúzsko, Španielsko, či Taliansko. V ponuke sú už aj pobytové zájazdy najmä na Grécke ostrovy (Zakynthos, Kréta, Santorini, či Rhodos), ale aj do Chorvátska a Talianska.

Veríme, že čoskoro sa medzi zelené krajiny dostanú aj krajiny mimo Európskej únie, ako napr. Turecko, o ktoré je veľký záujem medzi cestovateľmi. Ceny pre tento rok sa zvyšovali len veľmi mierne, niektoré ostali dokonca bez zmeny.

Nezabudnite, že cestovanie cez cestovnú kanceláriu so sebou prináša množstvo výhod. V prvom rade ide o to, že sa nemusíte o nič starať, netreba sledovať aktuálnu situáciu, keďže všetky informácie za vás sledujú pracovníci cestovnej kancelárie a o uvedenom vás priebežne informujú. Rovnako cestovné kancelárie evidujú údaje na všetkých cestujúcich a vedia ich v prípade potreby poskytnúť príslušným orgánom. Najväčšou výhodou však určite je bezstarostnosť, s ktorou môžete na zájazd s cestovnou kanceláriou vycestovať. Samozrejme, výhodou je aj záruka, že budú dodržané všetky aktuálne platné bezpečnostné pokyny.

Niektoré cestovné kancelárie ponúkajú aj služby navyše pre svojich klientov, ako je napr. možnosť antigénového testovania pred aj po zájazde. Takúto službu bezplatne poskytuje svojim klientom aj Cestovná kancelária DAKA a klienti ju s radosťou využívajú. Jednoducho sa otestujú pred nástupom na zájazd v MOM, ktorá je zriadená v mieste odchodu na zájazd a otvára sa podľa potreby a časov odchodu na zájazd. Rovnako tak môžu spraviť aj pri ceste späť a po návrate zo zájazdu. Karanténa sa tak klientom končí okamžite po návrate zo zájazdu.

Veľmi zaujímavá forma trávenia tohtoročnej dovolenky môže byť aj v karavane. Máte tak so sebou kompletné zariadenie a výhody hotelovej izby, ale miesto si jednoducho určujete sami a je len na vás, kam sa vyberiete. Požičovne karavanov hlásia posledné voľné termíny pre túto sezónu, a preto ak by ste chceli vyskúšať túto formu dovolenky, máte možno poslednú možnosť rezervovať si svoj karavan. Veľmi pestrú ponuku nájdete napríklad v požičovni Požičaj si karavan. Okrem luxusných a nových karavanov, si môžete vybrať aj z ponuky doplnkov ako motorový čln, príves na motorky či podvodný skúter.

Akokoľvek sa rozhodnete stráviť svoju tohtoročnú dovolenku, veríme, že ju strávite bez stresov a vychutnáte si zaslúžený oddych po veľmi ťažkom období. A všetci, samozrejme, dúfame, že prípadná tretia vlna už bude len slabučkou vlnkou…