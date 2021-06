Čaputová si pozrela vojenské cvíčenie v Lešti: Ohromená reakcia prezidentky

V centre výcviku Lesť pokračuje celonárodné vojenské cvičenie Slovak Shield, ukážky jedného z nich sa v piatok zúčastnila aj prezidentka SR Zuzana Čaputová, ako hlavná veliteľka Ozbrojených síl (OS) SR.

„S obdivom som sa prihovorila príslušníkom ozbrojených síl, pretože aj ukážku, ktorú mi predviedli, bola v plnom nasadení. Až pri takomto pohľade si človek uvedomí hodnoty mieru a bezpečia. A aj hodnotu práce všetkých príslušníkov ozbrojených síl,“ povedala novinárom.

Ako dodala, na Lešti v súčasnosti cvičia vojská Severoatlantickej aliancie. „Považujem to za veľmi užitočné cvičenie a skúsenosť, ako budovať našu kolektívnu obranu,“ uviedla.

Hovorca OS SR Štefan Zemanovič priblížil, že cvičenie na Lešti malo za úlohu preveriť pripravenosť ozbrojených síl. „Celkovo sa vo všetkých kasárňach a vo všetkých útvaroch ozbrojených síl na takomto cvičení podieľa takmer 8000 tisíc vojakov, na Lešti ich je takmer 1700,“ poznamenal s tým, že sú medzi nimi aj vojaci z Českej republiky, Poľska, Maďarska a aj Spojených štátov amerických.

„Je to komplexné cvičenie, ktoré sme tu už dlho nemali. Má preveriť plnenie defenzívnych operácií a aj kontroly zladenosti uvádzania do bojovej pohotovosti,“ doplnil s tým, že vojaci sú v centre výcviku na strednom Slovensku od 1. júna do 24. júna. „Naposledy bolo cvičenie Vojenský štít, trošku s iným námetom, mali sme ho v roku 2019. Minulý rok sa pre pandémiu nového koronavírusu neuskutočnilo, aj keď sme naň boli pripravení,“ uzavrel.

Ukážky cvičenia sa spolu s prezidentkou zúčastnil aj minister obrany SR Jaroslav Naď (OĽANO). „Po roku a pol, keď vojaci riešili problémy s pandémiou nového koronavírusu, mali možnosť absolvovať toto náročné cvičenie. To svojou veľkosťou patrí medzi tie väčšie Severoatlantickej aliancie. Spoločné spôsobilosti jednotlivých krajín vytvárajú priestor na Lešti, kde môžeme precvičiť veľmi veľa rôznych situácií,“ zdôraznil a upozornil, že v rámci tohto cvičenia je v krajine veľa vojenských cestných, leteckých a aj železničných presunov.