Žena zistila, že ju priateľ podvádza: Naplánovala dokonalú pomstu! Odpadnete, čo mu vyviedla aj s milenkou

Tomu sa povie tvrdý rozchod. Žena odkopla chlapa, čo ju podvádzal priamo na letisku, tesne pred odletom na dovolenku. To najlepšie prišlo až potom... Na dovolenku odletela s jeho milenkou.

Potom, čo dve ženy zistili, že chodia s tým istým mužom osem mesiacov, rozhodli sa spojiť sily. Jedna ho vylákala na letisko s tým, že spolu cestujú na výlet, ktorý si spoločne naplánovali, len aby mu tesne pred tým dala kopačky a do lietadla nasadla s tou druhou ženou, informuje portál Ladbible.

Kristen Bishop (33) hovorí, že na konci marca dostala hlasovú správu od úplne cudzej ženy Sophie Miller (26), ktorá odhalila, že po celý čas ich vzťahu chodila s Kristeniným priateľom. Kristen príbehu najprv neverila, až kým jej Sophie nezavolala cez videochat priamo z jeho bytu. Koronavírus vám môže dovolenku predražiť: Kedy sa oplatí pripoistiť proti COVID-19?

Spoločne si potom vysnívali dokonalú pomstu, na ktorú využili osemdňovú dovolenku v tureckom Istanbule, ktorú si Kristen s neverníkom naplánovali. Na letisku ho náhle prekvapili a výlet v Istanbule si obe ženy vychutnali spoločne a bez neho. Obe ženy vravia, že výraz na jeho tvári bol na nezaplatenie.

Kristen, inžinierka z texaského Houstonu, povedala: „Dozvedela som sa, že podvádza asi štyri dni pred cestou. Nešťastné okolnosti mi však nahrali novú kamarátku. Po stretnutí sme sa so Sophie spriatelili rýchlo. Mali sme veľa času na to, aby sme sa navzájom spoznali a nadviazali priateľstvo, ktoré z toho vzniklo.“ Dodala, že babská jazda bola skvelá a bolo to oveľa lepšie, než aby cestovala sama.