Boris Kollár chce za každú cenu udržať pokope koalíciu: Situácia okolo kolúznej väzby je mu však stále proti srsti

Cieľom hnutia Sme rodina je postupne plniť sľuby, ktoré dalo občanom v predvolebnej kampani, vrátane výstavby nájomných bytov a exekučnej amnestie.

Z tohto dôvodu je prirodzeným cieľom hnutia udržanie vládnej koalície a plnenie Programového vyhlásenia vlády. V diskusii na TASR TV to povedal predseda parlamentu a zároveň hnutia Sme rodina Boris Kollár.

Aj z tohto dôvodu napokon ani jeden z poslancov hnutia nepodporil vyslovenie nedôvery ministrovi vnútra Romanovi Mikulcovi (OĽANO). „Povedali sme, že určite nebudeme hlasovať s opozíciou za odvolanie pána Mikulca. Druhá vec je, že z ľudského hľadiska sa dá pochopiť, že manželka Vladimíra Pčolinského a jeho brat Peter dostali pri hlasovaní zelenú kartu. Ale to neznamená hlasovať za odvolanie ministra Mikulca,“ zdôraznil Kollár.

So situáciou v rezorte vnútra však spokojní v žiadnom prípade nie sú. „To neznamená, že je to chyba pána Mikulca. Kedysi bolo kyvadlo vychýlené na jednu stranu a teraz sme ho vychýlili na druhú stranu, ale ani jedna strana nie je v poriadku,“ naznačil Kollár.

„V minulosti si tu nejaká úzka skupinka sprivatizovala spravodlivosť. Mali svojich vyšetrovateľov, prokurátorov, sudcov. Dokonca písali sudcom rozsudky,“ tvrdí. Dodáva, že proti tomu aktuálna vláda celkom jednoznačne ide a je to správne. „Ale bol by som veľmi nerád, keby zasa na druhej strane nejaká nová skupinka, možno pod heslom boja proti korupcii alebo očistenia spoločnosti, alebo návratu dôvery v justíciu, urobila to isté,“ vyhlásil Kollár. „Nehovorím, že sa to deje. Nejaké podozrenia tu sú. A na to sú orgány činné v trestnom konaní ako je inšpekcia, ktorá to teraz musí preveriť. A podľa toho, aké dá rozhodnutie, sa zariadime ďalej,“ dodal.

Do procesu preverovania týchto podozrení by podľa neho politici zasahovať nemali. „Som presvedčený, že máme na to vytvorený systém a mechanizmus. Je tu inšpekcia a tá koná. Ozvem sa ako politik vtedy, ak by som videl, že niekto sa snaží inšpekciu ovplyvňovať, tlačiť, vydierať, meniť tam tím. Ale rovnako by som sa ozval, keby chcel niekto tlačiť na tím okolo Špeciálnej prokuratúry,“ zdôraznil Kollár.

Za príklad „nadužívania“ zákonných možností považuje Kollár aktuálnu prax ukladania kolúznej väzby. „Vyšetrovateľ má obvineného v kolúznej väzbe na to, aby urobil úkony so svedkami a dotyčný týchto svedkov nemohol ovplyvňovať. A keď už sú výpovede na stole, už v kolúznej väzbe nemá čo trčať, má ísť von a čakať na spravodlivý súd,“ povedal Kollár.

S ministerkou spravodlivosti Máriou Kolíkovou (Za ľudí) sa preto dohodli na legislatívnych zmenách pri úprave kolúznej väzby, pričom Sme rodina zatiaľ ponecháva v hre aj vlastný, poslanecký návrh novely. „Dohoda je taká, že keď prejde vládny návrh, tak ten náš stiahneme. Samozrejme, nie sme s tým úplne spokojní, ale je to kompromis,“ povedal Kollár.