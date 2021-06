S píšťalkou búra stereotypy: Stéphanie Frappartová je jedinou rozhodkyňou na EURO

Má za sebou ďalší zápas do histórie športu, ktorý dlho-predlho odolával emancipačným tlakom!

Francúzska rozhodkyňa Stéphanie Frappartová (37) je prvou ženou-rozhodkyňou, ktorá úraduje na európskom šampionáte mužov! Na jednej strane je nadšená, no k spokojnosti jej niečo chýba. A to, aby bola hlavnou, nielen štvrtou rozhodkyňou.



Stéphanie pridala už v piatok 11. júna do svojho zoznamu dosiahnutých míľnikov ďalší. Na EURO 2020 sa predstavila hneď v úvodnom dueli šampionátu Taliansko - Turecko, kde dozerala o.i. na správne striedanie, správanie sa trénerov.

Tých prvenstiev má útla Francúzka na konte už neúrekom. Tie zo ženských šampionátov, svetových, európskych i olympijských už ani neráta! Vlani v decembri o nej písal celý svet, keď ako prvá žena rozhodovala duel mužskej Ligy majstrov (Juventus - Dynamo Kyjev). Prvá pískala aj kvalifikáciu MS 2022 mužov (Holandsko - Lotyšsko), ale aj finále európskeho Superpohára 2019 medzi Liverpoolom a Chelsea. Ich výkon vtedy kouč Liverpoolu Jürgen Klopp okomentoval slovami: „Povedal som im, že ak by sme my hrali tak ako ony rozhodovali, vyhrali by sme 6:0. To je môj názor, podali brilantný výkon, hoci nariadená penalta proti nám ma veru nepotešila.“ Stéphanie Frappartová začala vo Francúzsku v roku 2011 pískať najprv tretie najvyššie súťaže. O tri roky neskôr ju povýšili do druhej ligy a pohárových zápasov a tento rok v apríli sa dočkala premiéry v Lique 1.

Pravidlá si začala študovať ešte ako hráčka, aby im lepšie rozumela. Rozhodovanie si vybrala, lebo v ňom videla lepšie profesionálne príležitosti a od devätnástich rokov jej kariéra smeruje neustále nahor. „Myslím si, že ukazujem všetkým dievčatám, čo všetko je možné, ak tvrdo pracujete a odovzdáte sa nejakému cieľu,“ vyhlasuje Frappartová, ktorá trpezlivo búra stereotypy a verí, že si raz ako hlavný rozhodca zapíska finále ME či MS mužov.