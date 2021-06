Vyššie platy môžu byť ohrozené neustálymi zmenami v stravnom

Ani nie štyri mesiace po posledných veľkých zmenách v stravnom prišli vládni poslanci s ďalším návrhom.

Napriek pretrvávajúcemu riziku náhrady časti mzdy finančným príspevkom sa rozhodli uprednostniť podnikateľov. Navrhujú totiž možnosť vyplácania stravného až s mesačným oneskorením.

Väčšina zamestnávateľov na Slovensku bola negatívne zasiahnutá koronavírusovou krízou. Je preto prirodzené, že sa budú snažiť maximálne šetriť. Keďže platy patria k najväčším položkám, je možné, že práve tu budú hľadať priestor na šetrenie. Zamestnávateľ sa vás tak môže opýtať, či by ste nechceli použiť stravné ako časť mzdy. Papierovo by vám znížil hrubú mzdu, čo by pre vás znamenalo nižšie daňové odvody. Vystavili by ste sa však riziku, že vám zamestnávateľ jednoducho odmietne zvýšiť plat, keďže vám už mesačne aj tak na účet posiela viac peňazí ako doteraz.

V marci 2021 vyjadrilo 44 % ľudí v prieskume agentúry 2muse obavu, že by im zamestnávateľ po zavedení stravného v hotovosti odmietol zdvihnúť mzdu. Dokonca 61 % z nich uviedlo ako dôvod nezvýšenia mzdy práve navýšenie mzdy o stravné v hotovosti. Argument „Aké zvýšenie platu, veď som vám plat už zvyšoval o stravné!“ sa pri diskusiách o zvyšovaní platu môže stať realitou už budúci rok, odkedy vám zamestnávateľ musí vyplácať stravné v tej forme, akú si vyberiete.

Problém je aj to, že tento argument nie je jednorazový. Stravné sa totiž bežne zvyšuje podľa vývoja cien jedla a nápojov v reštauráciách, momentálne je tento rast zastavený do konca roka 2021, ale medzičasom sa už raz zvyšovať malo. To znamená, že váš zamestnávateľ bude môcť argument o raste platu používať každý rok. Zo zákona vám totiž bude musieť vyplácať vyššie stravné.