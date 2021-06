Modelka vysolila brutálnu sumu na stovky plastík, aby vyzerala ako Kim Kardashian: Teraz ľutuje

Herečka si nechala odstrániť štyri rebrá, dať výplne do zadku, silikónové prsia a ešte oveľa viac... všetko v snahe vyzerať ako jej idol, svetoznáma Kim Kardashian. Na všetky procedúry minula hotový majetok! Teraz svoje rozhodnutie hlboko ľutuje.

Fotogaléria 11 fotiek v galérii Mala 17 rokov, keď presvedčila svoju babičku, aby podpísala dokument, ktorý jej umožňoval zväčšenie pŕs, a potom sa stala na plastických operáciách závislou, informuje portál The Sun.

Modelka, inšpirovaná slávnou Kim Kardashian a jej nezameniteľným telom, minula na svoju premenu už takmer pol milióna eur. Medzi jej najodvážnejšie chirurgické zákroky patrilo odstránenie štyroch rebier, 10 zákrokov na zväčšenie zadku, trikrát zväčšenie pŕs a dve operácie nosa. Teraz má Jennifer osí pás a široké boky, presne ako Kim. Najviac zo všetkého si ale želá, aby nikdy nešla pod nôž, a odrádza ostatné ženy od rovnakej chyby.

Budúci rok by sa mladá žena mala objaviť v pripravovanom dokumente o závislosti „Addiction“. Je šťastná, že sa program Kardashianky a ich rodina (Keeping Up With The Kardashians) chýli ku koncu, pretože je presvedčená, že ona sama je ďalšou hviezdou reality TV. Pre The Sun povedala: „Celý život som hovorila, že chcem byť ďalšou Kim Kardashian. Teraz sa ich šou končí a je môj čas zažiariť. Sledovala som to, čo Kardashianky robili dňom i nocou, Kim ma stále veľmi inšpiruje a vždy som milovala, ako vyzerá ona, aj jej štýl.“

Nazdáva sa však, že v súčasnosti chce veľa žien vyzerať presne ako Kim a výsledkom je, že všetky ženy potom vyzerajú rovnako. „Majú rovnakú tvár, nos a pery, ale to ich neurobí šťastnými - chirurgický zákrok je iba jednou časťou riešenia, takéto ženy potrebujú tiež pomoc psychológa. Ľutujem, že som podstúpila svoju prvú operáciu, nebola som dostatočne zrelá na to, aby som pochopila dôsledky toho, že som šla pod nôž,“ povedala Jennifer.

Jednou z najväčších ľútostí Jennifer je, že si dala vyplniť pery - za 10 rokov podstúpila viac ako 40 procedúr a tvrdí, že ak teraz prestane a nebude v ich doplňovaní pokračovať, bude vyzerať ako starena. Povedala: „Len čo začnete s určitými postupmi - ako sú výplne pier a botox - nemôžete prestať, budete ich musieť mať navždy.“ Jej pery totiž po čase úplne stratili pružnosť a teraz dokonca ani jej babička nemá také ochabnuté a vráskavé pery, ako ona. Ronako je to s botoxom. Už na ňu takmer nepôsobí, pretože ho za poslednú dekádu mala asi 500-krát. Problémy nádhernej českej missky: Prsia jej za rok rezali trikrát!

Jennifer, ktorá vyrastala v brazílskom São Paule, je presvedčená, že kruté komentáre spolužiakov viedli k tomu, že drasticky zmenila svoj vzhľad. Vraj sa jej vysmievali za to, ako vyzerá a že nemá žiadne krivky. „Pamätám si, že jeden chlapec z mojej školy povedal, že mám skutočne krásnu tvár, ale moje telo bolo ako zápalka. To ma veľmi zranilo. Pretože som bola vysoká a chudá, dievčatá ma nemali rady a dokonca ma chceli biť,“ povedala.

To všetko viedlo k tomu, že sa začala nosiť voľné oblečenie a neskôr začala svoje krivky zvýrazňovať všetkými spôsobmi. Jennifer túžila byť ako ostatné dievčatá vo svojej škole, ktoré mali väčšie boky, prsia a zadky a neskôr začala byť posadnutá Kim Kardashian. Keď mala 20 rokov, stretla Celsa Santebanesa, ktorý bol známy ako brazílsky Ken. Zoznámili sa v televíznej šou a šialene sa do seba zaľúbili - v decembri 2014 mu však diagnostikovali leukémiu a o pol roka zomrel. Jennifer a Celso, ktorí boli spolu jeden rok a štyri mesiace, plánovali presťahovať sa do Hollywoodu s nádejou, že sa stanú filmovými hviezdami.

„Bol to najhorší deň v živote, keď mi povedal: Mám leukémiu, ale neboj sa, nezomriem... Videla som, ako sa nám naše sny rozplynuli v tom okamihu. Posledné slová, ktoré mi Celso povedal boli, že som krásna zvnútra aj zvonka,“ spomínala Jennifer na svoju lásku. Krátko po Celsovej smrti v júni 2015 bola Jennifer pozvaná do televíznej šou, kde podstúpila deväť operácií za 24 hodín. V nádeji, že sa stane slávnou, súhlasila a nechala si odstrániť štyri rebrá, dala si prsné implantáty, podstúpila liposukciu, plastiku nosa a výplne.

Jennifer pripustila, že cíti, že jediný spôsob, ako sa stať hviezdou, je pokračovať v plastických operáciách. Presne pred tým sa ju Celso snažil varovať. „Bol úplne proti tomu, aby som podstupovala operácie, pretože si myslel, že som perfektná aj bez nich. Ale verila som, že ísť pod nôž je jediný spôsob, ako sa stať slávnou,“ povedala.