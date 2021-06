WHO o šírení nového variantu koronavírusu v Latinskej Amerike: Lambda má v sebe množstvo mutácií

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v súčasnosti osobitne sleduje variant koronavírusu s označením lambda, ktorý sa zatiaľ šíri prevažne v Latinskej Amerike.

Prvýkrát ho zistili v Peru v auguste 2020. V stredu o tom informovala tlačová agentúra DPA.

"Lambda má v sebe množstvo mutácií s fenotypickými dôsledkami, ako napríklad možná zvýšená prenosnosť alebo možná zvýšená odolnosť voči neutralizujúcim protilátkam," oznámila v stredu dopoludnia agentúra OSN v Ženeve.

Zatiaľ však o tom neexistujú žiadne spoľahlivé štúdie ani jednoznačné zistenia.

Variant prvýkrát zistili v Peru v auguste 2020. V tejto krajine bol variant lambda od apríla identifikovaný až v 81 percentách zo všetkých analyzovaných prípadov nákazy koronavírusom. V Argentíne a Čile je tento údaj v posledných mesiacoch približne jedna tretina.

WHO delí varianty koronavírusu do dvoch kategórií: jednou sú takzvané "varianty záujmu", keď sú hlásené zhluky jeho prípadov alebo sa vyskytuje vo viacerých krajinách, a lambda patrí práve do tejto kategórie; o stupeň vyššie sú "znepokojujúce varianty", ktoré sú preukázateľne nákazlivejšie, ťažšie na ovládnutie a vedú k ťažšiemu priebehu ochorenia COVID-19.

V druhej spomínanej kategórii sa nachádza napríklad variant delta (indický), ktorý prinútil britské úrady odložiť plánované zrušenie protipandemických opatrení zavedených počas lockdownu.