Mikulec vracia Smeru všetko aj s úrokom: Neváhal vytiahnuť ostré obvinenia!

Snahu opozície o svoje odvolanie vníma minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) ako posledný pokus o záchranu všetkých, ktorí sú momentálne podozriví z trestnej činnosti.

Vyhlásil to v pléne Národnej rady (NR) SR počas mimoriadnej schôdze o jeho odvolávaní. "Heslo 'padni komu padni' dnes nadobúda naozaj skutočný zásadný význam," doplnil. Odmietol, že by využíval orgány činné v trestnom konaní na politický súboj, hovorí, že to tak robil šéf opozičného Smeru-SD Robert Fico, ktorý podal návrh na jeho odvolanie.

V krajine sa podľa Mikulca deje nevídané ozdravovanie justičných orgánov, prokurátorov, policajtov i sudcov. "Musíme si stále dávať pozor, aby sme aj pri tomto étose ozdravovania boli maximálne pozorní k akémukoľvek podnetu, ktorý by indikoval zneužitie moci alebo ovplyvňovanie," dodal s tým, že sa zaoberajú každým jedným podozrením. Vyčítal bývalej vláde, že zametala pod koberec spravodajské informácie, napríklad tie o napojení mafie na Úrad vlády SR.

Veci, ktoré Ficova vláda prehliadala, sa dnes odkrývajú, dodal Mikulec. Orgány činné v trestnom konaní a súdy hodnotia podľa neho dôkazy získané zákonným spôsobom a majú rozviazané ruky. Dodal, že Fico chce vyvolávať nepokoj v spoločnosti a dáva najavo, ako mu záleží na ochrane jeho ľudí. Opozícia podľa neho doteraz nepredložila dôkaz, že dochádza k ovplyvňovaniu vyšetrovania cez spolupracujúcich obvinených. Mikulec podľa svojich slov nedehonestuje spravodajské informácie ani Slovenskú informačnú službu. "Každú informáciu, ktorú som dostal, som odstúpil relevantným orgánom, a v tomto prípade úradu inšpekčnej služby," skonštatoval.

Pripomenul, že v roku 2013 mu bol pod dozorom Ficových ľudí do auta podhodený dôkaz. "Vy a vaši ľudia ste zneužili orgány činné v trestnom konaní, neváhali ste dať do auta niekomu, kto bol nevinný, pripravené dôkazy," povedal.

Minister je presvedčený, že dnes dochádza k očiste a odmieta vojnu v bezpečnostných zložkách. Fico podľa neho dobre vie, že minister vnútra nemá zo zákona právomoc zasahovať do vyšetrovaní alebo si vyžiadať živé spisy. "Potrebujete vašich ľudí za každých okolností dostať či už von z väzby alebo ochrániť tých ďalších, ktorí by mohli byť dnes ohrození, pretože sú podozriví z páchania závažnej trestnej činnosti," pripomenul Ficovi. "Nebyť vás a vašej vlády, tak by tie procesy, ktoré sa spustili, neboli také zásadné a také nutné," dodal.

Opoziční poslanci ministrovi vyčítali, že vo svojom vystúpení nevyvrátil podozrenia o jeho pôsobení vo Vojenskom spravodajstve. Poslanec Erik Tomáš (nezaradený) hovoril o kšefte Mikulcovho otca s Vojenským spravodajstvom. Mikulec reagoval, že jeho otec mal firmu, ktorá podnikala zákonným spôsobom a on sám nemohol nič ovplyvniť. Tomáš mu tiež pripomenul, že o podozreniach o manipulovaní vyšetrovaní hovorí SIS, a nie opozícia, preto to považuje za vážne.