Prokurátor ku kauze Kuciak: Rozsudku súdu predchádzali chyby!

Rozsudku Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej predchádzalo podľa prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) viacero chýb.

Žiada doplniť ďalšie dôkazy. Okrem iného komunikáciu medzi Marianom Kočnerom a Miroslavom Konôpkom či Jaroslavom H. Uviedol to predseda senátu Najvyššieho súdu (NS) SR Peter Paluda na utorkovom verejnom zasadnutí. Senát sa zaoberá odvolaním prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry, ako aj odvolaním obžalovaného Tomáša Szabóa či odvolaním poškodených, respektíve ich splnomocnencov.

Predmetné komunikácie majú podľa prokurátora preukazovať, že obžalovaný Marian Kočner mal byť objednávateľom vraždy novinára a jeho snúbenice. Nesúhlasí tiež so zdôvodnením ŠTS, že výpoveď Zoltána Andruskóa o tom, že si mala u neho Alena Zsuzsová objednať túto vraždu, je nedôveryhodná. "Samotná okolnosť, že svedok pri vlastnej trestnej činnosti získa benefit za priznanie, nemôže mať zásadný vplyv na hodnotenie vierohodnosti jeho výpovede," sprostredkoval Paluda dôvody odvolania prokurátora ÚŠP. Na verifikovanie výpovede Andruskóa požaduje prokurátor vypočutie viacerých svedkov.

Prokurátor sa nestotožnil tiež s tým, že ŠTS spochybnil pravdivosť výpovede kajúcnika Petra Tótha. Senát voči nemu podľa prokurátora pristupoval s predsudkami aj v súvislosti s tým, že je bývalým príslušníkom Slovenskej informačnej služby (SIS). "Dostatočne dôveryhodne vysvetlil, čo bolo dôvodom na začatie sledovania novinárov, medzi nimi aj Jána Kuciaka," uviedol podľa Paludu prokurátor v odvolaní. Prokurátor podotkol, že Peter Tóth potvrdil odovzdávanie priebežných záznamov zo sledovania týchto osôb Marianovi Kočnerovi.

Paluda citoval aj vulgárnu online komunikáciu medzi Marianom Kočnerom a Alenou Zsuzsovou, ktorá má podľa prokurátora poukazovať na to, že obžalovaní vo svojej komunikácii nenazývali veci pravými menami. Pre nezainteresovaných sa preto mohol javiť tento typ komunikácie úplne bežne. Prokurátor vyjadril nesúhlas s odôvodnením ŠTS, že v tejto komunikácii "nie je možné hľadať inotaje a skryté odkazy".

Prokurátor tiež poukázal na to, že súd nezobral do úvahy komunikáciu medzi Alenou Zsuzsovou a Marianom Kočnerom o vypadnutom zube. Tá sa mala uskutočniť krátko potom, ako bol zavraždený novinár so snúbenicou. Po komunikácii s Marianom Kočnerom a Andruskóom mal stúpnuť Alene Zsuzsovej pulz na 161 úderov za minútu. "Prokurátor uviedol, že tento údaj je čerpaný z odborného vyjadrenia," podotkol predseda senátu.

Senát ŠTS oslobodil na začiatku septembra 2020 spod obžaloby v kauze vraždy Kuciaka a Kušnírovej obžalovaných Mariana Kočnera a Alenu Zsuzsovú. Tomáša Szabóa súd uznal za vinného a vymeral mu trest 25 rokov odňatia slobody. Predsedníčka senátu ŠTS Ružena Sabová to v septembri 2020 odôvodnila tým, že nebolo dokázané, že skutok, z ktorého boli Marian Kočner a Alena Zsuzsová obžalovaní, spáchali.