Ambiciózny študent Matej si plní sen: Prijali ho na prestížnu univerzitu, má to však háčik

Mladý študent Matej (24) z Chorvátskeho Grobu (okres Senec) si plní sen!

Už ako 16-ročný odišiel vďaka štipendiu s nulovou znalosťou angličtiny študovať na strednú školu do Holandska a neskôr strávil rok v Číne. Teraz mladík dostal príležitosť študovať na prestížnom Oxforde, no borí sa s veľkým problémom - nemá dosť peňazí na školné. Založil preto zbierku, v ktorej ho už podporili desiatky ľudí, no stále mu chýba poriadny balík...

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Štúdium na zahraničných školách Matejovi sedí. Najskôr si ho vyskúšal na United World College (UWC) v holandskom Maastrichte, a potom odcestoval do Ázie, kde sa vzdelával na UWC Changshu v Číne. „Na Slovensku som nedokázal nájsť potešenie zo vzdelávania, no keď som prišiel do zahraničia, zrazu som zažil iný prístup už na strednej škole,“ povedal pre Nový Čas ambiciózny študent.

Zdôraznil, že práve vďaka skúsenostiam mohol porovnať odlišné prístupy k vzdelávaniu. Napokon ho prijali na prestížny Oxford, kde by mohol študovať magisterský program zameraný na vysokoškolské vzdelávanie.

Zháňa desiatky tisíc

Štúdium vo Veľkej Británii však nepatrí k najlacnejším. Ľudia, ktorí sa na niektorú z tamojších univerzít chystajú, si musia pripraviť desiatky tisíc eur. „Do konca júna potrebujem preukázať, že mám približne 47-tisíc eur. Asi štvrtinu si budem platiť z vlastných úspor, ale potrebujem pomoc s 35-tisícami,“ priblížil Matej, ktorého zbierku podporilo viac ako 120 ľudí. Venovali mu už deväť tisíc. Zapojila sa aj bývalá premiérka Iveta Radičová, aj odborníčka na vysoké školstvo Renáta Hall a veľa jeho bývalých učiteľov a spolužiakov.