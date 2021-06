Klasické príznaky koronavírusu sa už neobjavujú tak často: Na čo si teraz musia ľudia dávať viac pozor?

Briti registrujú v spojení s variantom delta výskyt bolestí hlavy a nádchy. Klasické symptómy, na ktoré upozorňujú odborníci od začiatku pandémie, teda kašeľ, horúčka a strata čuchu alebo chuti, sú teraz podľa britských vedcov menej časté.

Symptómy, ktoré v súčasnosti vo Veľkej Británii najčastejšie hlásia ľudia nakazení koronavírusom, sú bolesti hlavy, bolesti hrdla a nádcha. Informuje o tom spravodajský portál BBC s odvolaním sa na tamojších výskumníkov.

Tim Spector, ktorý vedie štúdiu symptómov ochorenia COVID-19, upozornil, že nákaza variantom delta môže mladším ľuďom pripadať „skôr ako zlá chrípka“. I keď sa necítia veľmi chorí, mali by si podľa neho dať urobiť test, pretože môžu byť nákazliví a ohroziť ostatných.

Klasické symptómy, na ktoré upozorňujú odborníci od začiatku pandémie, teda kašeľ, horúčka a strata čuchu alebo chuti, sú teraz podľa profesora Spectora menej časté. Vyplýva to z údajov, ktoré jeho tím zbiera prostredníctvom aplikácie od tisícok nakazených ľudí.

„Od začiatku mája sledujeme najčastejšie symptómy používateľov aplikácie a už nie sú také, aké boli,“ skonštatoval s tým, že zmena zrejme súvisí s rozšírením variantu delta, ktorý po prvý raz identifikovali v Indii, a v súčasnosti predstavuje 90 % prípadov ochorenia COVID-19 v Spojenom kráľovstve. Horúčka je podľa neho stále dosť bežná, no strata čuchu a chuti sa už neobjavujú v top 10.

„Tento variant zjavne funguje trochu inak,“ uviedol ďalej Spector a upozornil, že ľudia si preto môžu myslieť, ze majú len nejaké sezónne nachladnutie, vyraziť na večierky a nakaziť ďalších šesť ľudí. „Myslíme si, že to dosť zhoršuje problém,“ dodal s tým, že mladí by si mali uvedomiť, že môžu mať v každom prípade ľahšie symptómy. „Môžete sa cítiť ako so zlou chrípkou alebo mať len taký divný pocit, ale zostaňte doma a dajte sa otestovať,“ vyzval.