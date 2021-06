Americká legenda na štiavnických cestách: Turistov čaká zážitok ako z filmu

Pripravený na cestu! Ešte na začiatku roka si Základná škola s materskou školou Maximiliána Hella v Štiavnických Baniach zabezpečila a postupne prerobila žltý autobus, v akých sa vozia americkí školáci.

Presne na tento účel ho budú využívať aj v škole neďaleko Banskej Štiavnice, kde ako prví začali vyučovať predmet sokoliarstvo. Túto letnú sezónu si ho však najprv naplno užijú turisti. Riaditeľ školy Pavel Michal, ktorý je zároveň aj vodičom tejto americkej legendy, vyratúva, čo všetko počas prerábky amerického stroja stihli.

„Menili sme predné pneumatiky, robili sa nejaké zváračské práce, kompletne prerábali elektrinu, aby sa mohli využívať všetky bezpečnostné prvky, ktoré autobus má, a aby sme bezpečne mohli voziť deti. Ide najmä o signalizačné zariadenia, ktoré sú vo vnútri autobusu, ale aj zrkadlá či svetelné zariadenia z vonkajšej strany,“ hovorí Michal. Ten začne voziť deti do školy až od budúceho školského roku, od 1. júla by mal slúžiť pre turistov.

Koľko bude stáť lístok

Autobus bude fungovať ako kyvadlová doprava z Banskej Štiavnice cez Štiavnické Bane až k vodnej nádrži Počúvadlo a späť, pričom túto trasu absolvuje niekoľkokrát denne. „Plánujeme, že by to mohlo byť päťkrát denne. Na jednej strane to bude zážitková jazda pre turistov na ikonickom autobuse a na druhej strane to bude pomoc, čo sa týka parkovania, s ktorým je v okolí Štiavnice veľký problém,“ vysvetľuje Michal s tým, že zážitková jazda môže byť spojená s prehliadkou ich školy, zvierat či s ukážkami sokoliarskeho vystúpenia.

Následne ľudia môžu opäť nastúpiť do autobusu, ktorý bude jazdiť pravidelne, a odviezť sa k Počúvadlu a tam sa môžu kúpať, či sa venovať turistike. „Zakúpený lístok bude platiť na cestu tam aj späť. Ešte doťahujeme organizačné veci, aby sa lístky dali kúpiť online a cena pre dospelého by nemala byť vyššia ako 7 eur,“ dodal riaditeľ.

Vozidlo v číslach