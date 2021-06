Joe Biden navštívil vo Windsore Alžbetu II., neodpustil si malý žartík: Mohol jej takto odpovedať?!

Po náročných rokovaniach si treba kráľovsky oddýchnuť. Vie to aj americký prezident Joe Biden (78), ktorého britská panovníčka pozvala na čajové posedenie.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Stihol to práve včas. Na hrad Windsor priletel Biden spolu s manželkou Jill (70) tesne pred piatou hodinou popoludní priamo zo samitu skupiny G7 v Cornwalle.O 17.18 hod. sa odobrali do interiéru hradu, kde si symbolicky dali čaj o piatej. Pred odletom do Bruselu na samit NATO predstúpil Biden pred novinárov.

„Pripomenula mi moju mamu,“ opísal kráľovnú, ktorá ho svojím pôvabom okúzlila. Spoločne však diskutovali aj o vážnych veciach. Panovníčka sa ho údajne pýtala na lídrov Ruska a Číny, Vladimira Putina (68) a Si Ťin-pchinga (67). Zaujímala sa však aj o jeho život v Bielom dome, na čo Biden pohotovo reagoval, že by sa zmestil na nádvorie Windsoru.