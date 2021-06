Zomrel herec Ned Beatty († 83): Zahral si v Supermanovi aj v seriáli CSI

Vo veku 83 rokov zomrel v nedeľu americký filmový a divadelný herec Ned Beatty.

Pre časopis The Hollywood Reporter to potvrdila jeho dcéra s tým, že umelec skonal prirodzenou smrťou vo svojom dome v Los Angeles. Beatty debutoval na striebornom plátne v thrilleri Vyslobodenie (1972). Tento film odštartoval jeho produktívnu a bohatú kariéru trvajúcu do roku 2013.

Rodák zo štátu Kentucky neskôr zažiaril aj v snímkach Nashville (1975), Televízna spoločnosť (1976), Všetci prezidentovi muži (1976), Superman (1978) alebo 1941 (1979), pričom sa postupne vyprofiloval ako uznávaný charakterový herec.

Medzi jeho ďalšie význačné filmy patria Veľký úlet (1986), Návrat do školy (1986), Štvrtý protokol (1987), Tiene v búrke (1988), Chattahoochee (1989), Počúvaj moju pieseň (1991), Rudy (1993), Vražedné alibi (1995), Ostreľovač (2007), Ako besní psi (2007), Vrah vo mne (2010), Rampart (2011) či Výdajňa batožín (2013).

Beatty účinkoval aj v niekoľkých televíznych seriáloch ako Kojak, M.A.S.H., V uliciach San Francisca, Zákon a poriadok, Roseanne, Zločin v uliciach či Kriminálka Las Vegas.

Počas kariéry získal Ned Beatty jednu nomináciu na Oscara, jednu nomináciu na Zlatý glóbus, dva razy ho nominovali na ocenenie Emmy a raz na ocenenie MTV Movie Award. V roku 2004 mu udelili divadelnú cenu Drama Desk Award.