Na Berlinale sa ceny odovzdávali vonku: Bodoval film o učiteľkinom porne

Ceny 71. ročníka filmového festivalu Berlinale odovzdali v nedeľu večer na Múzejnom ostrove (Museumsinsel) v nemeckom hlavnom meste Berlín.

Víťazov oznámila porota už v marci, ale pre pandémiu koronavírusu im sošky odovzdali usporiadatelia až teraz, informovala tlačová agentúra DPA. Slávnostné odovzdávanie cien sa konalo vonku.

Hlavnú cenu tohoročného medzinárodného festivalu Berlinale, Zlatého medveďa, dostala satirická snímka rumunského režiséra Radu Judeho s distribučným názvom Bad Luck Banging or Loony Porn (názov v češtine: Smolný pich aneb pitomý porno). V nej sa učiteľka na základnej škole dostala do problémov, pretože domáce pornovideo, ktoré nahrala so svojím manželom, uniklo na verejnosť, medzi žiakov aj rodičov.

Usporiadatelia odovzdali aj niekoľko Strieborných medveďov, napríklad jedného za najlepší herecký výkon v hlavnej úlohe dostala nemecká herečka Maren Eggertová, a to za sci-fi komédiu Ich bin dein Mensch (Som tvoj človek) režisérky Marie Schraderovej. Eggertová v ňom stvárňuje výskumníčku v múzeu, ktorá dostane úlohu otestovať humanoidného robota ako partnera. Hrá ho britský herec Dan Stevens.

"Som šťastná," vyhlásila Eggertová na slávnosti. Strieborného medveďa, alebo Veľkú cena poroty, udelili dokumentárnemu filmu Herr Bachmann und seine Klasse (Pán Bachmann a jeho trieda) režisérky Marie Spethovej – o nemeckej školskej triede a jej výnimočnom učiteľovi.

Medzinárodný filmový festival Berlinale patrí spolu s festivalmi v Cannes a Benátkach k trom najprestížnejším a najväčším podujatiam svojho druhu. Pre pandémiu koronavírusu sa tento rok koná v dvoch fázach – prvá, súťažná, prebehla od 1. do 5. marca výhradne na internete, keď si odborníci pozreli filmy on-line. Druhá, verejná časť, prebieha od stredy 9. júna do 20. júna, pričom všetky premietania filmov pre bežných ľudí sa konajú vonku.