Dá sa operovať krátkozrakosť, ak mám astigmatizmus?

Astigmatizmus a krátkozrakosť patria medzi refrakčné chyby oka. Skorigovať oboje môžete nosením korekčných pomôcok alebo absolvovaním laserovej operácie očí.

Avšak, čo ak máte zdvojenú refrakčnú chybu? Dá sa odstrániť krátkozrakosť a/alebo ďalekozrakosť, keď máte zároveň aj astigmatizmus?

V tomto článku sa dozviete:

• Aký je rozdiel medzi astigmatizmom a ostatnými refrakčnými chybami.

• Či je možné operovať krátkozrakosť, ak zároveň trpíte astigmatizmom.

• Aká operačná metóda vás zbaví naraz krátkozrakosti aj astigmatizmu.

Cylindre alebo dioptrie?

Astigmatizmus je pomerne častá refrakčná chyba oka. Tá je spôsobená deformáciou rohovky, ktorá má nepravidelný, guľatý tvar, je na nej akoby malá vypuklina.

Dopadajúce svetlo sa z dôvodu nerovnomerného zakrivenia rohovky na jednotlivých miestach rôzneho zakrivenia rozdielne lomí, čo má za následok zahmlené či rozmazané videnie na rôzne vzdialenosti. Inak povedané, svetelné lúče sa nespájajú do jedného ohniska, ale vzniká viacero ohnísk.

Astigmatizmus je v prevažnej miere vrodenou chybou, ale môže sa vyvinúť aj počas života, napríklad následkom nejakého úrazu, zápalu alebo mechanickým poškodením rohovky, či ako vedľajší jav šedého zákalu. Vo väčšine prípadov sa astigmatizmus spája s refrakčnými chybami, ako je ďalekozrakosť alebo krátkozrakosť. Podobne ako pri týchto dvoch refrakčných chybách, aj astigmatizmus sa dá riešiť používaním niektorých korekčných pomôcok, napríklad okuliarmi či kontaktnými šošovkami, ale aj laserovou operáciou očí. To, aký je rozsah poškodenia videnia, ktoré spôsobil astigmatizmus, sa udáva v cylindroch. Kým dioptrie posúvajú ohnisko dozadu alebo dopredu, v závislosti od toho, či je človek ďalekozraký alebo krátkozraký, pri astigmatizme ide o korekciu smeru dopadajúcich svetelných lúčov.

Operácia krátkozrakosti možná aj pri astigmatizme

Astigmatizmus ide vo väčšine prípadov ruka v ruke s inou refrakčnou chybou. Ak ste astigmatik a rozhodne sa pre operáciu očí, vaším cieľom by malo byť aj vyriešenie ostatných zrakových problémov. Samozrejme, ak lekár posúdi, že je to možné.

Ak máte zdvojenú refrakčnú chybu, čiže astigmatizmus a krátkozrakosť alebo astigmatizmus a ďalekozrakosť, môžete sa jej zbaviť jedným zákrokom. Astigmatizmus tak nie je žiadnou prekážkou ani pri operácii krátkozrakosti alebo pri iných očných chybách či ochoreniach. Ak lekár vyberie vhodnú operačnú metódu, môže sa dať operovať napríklad aj kombinácia astigmatizmu a ďalekozrakosti, šedého zákalu či presbyopie.

Riešenie viacerých refrakčných chýb iba jednou operáciou

Astigmatizmus sa dá operovať dvomi základnými spôsobmi. Laserovou korekciou rohovky alebo výmenou pôvodnej šošovky za umelú – tórickú.

Laserová korekcia revolučnou metódou tretej generácie ReLEx SMILE 3D dokáže natrvalo vyriešiť problém s krátkozrakosťou až do -10 dioptrií a astigmatizmom do 5 cylindrov. Výhodou tejto metódy okrem iného je, že operácia prebieha v lokálnej anestézii a takzvaný wow efekt zlepšeného videnia nastáva ihneď po operácii. Vďaka použitiu femtosekundového lasera je zákrok rýchly a bez bolesti. Je maximálne šetrný, s minimálnym rizikom nežiaducich komplikácií. Vyznačuje sa krátkym časom hojenia, čo znamená, že sa do práce alebo k bežným činnostiam môžete vrátiť zväčša už na 2. deň po zákroku.

Výmena vnútroočnej šošovky sa odporúča najmä tým pacientom, ktorí trpia šedým zákalom a/alebo presbyopiou. V súčasnosti existuje viacero typov vnútroočných šošoviek. Na základe dôkladného očného vyšetrenia lekár rozhodne, ktoré sú pre pacienta najvhodnejšie. Pri výbere novej šošovky sú podstatnými faktormi aj vek, záľuby či to, aké zamestnanie pacient vykonáva.

Medzi najmodernejšie operačné metódy sa v súčasnosti pre výmenu vnútroočnej šošovky radí metóda FEMTO Z-Prelex. Ide o ambulantný, bezbolestný zákrok, ktorý sa vykonáva v lokálnom znecitlivení a bez použitia ostrých operačných nástrojov. Pre vytvorenie rezu, ktorý je potrebný pre vloženie novej šošovky, sa namiesto skalpelu používa absolútne precízny, šetrný a presný femtosekundový laser. V prípade, ak pacient potrebuje vyriešiť okrem zlého videnia do diaľky a/alebo do blízka aj astigmatizmu, riešením je aplikácia multifokálnych tórických šošoviek.

Za ostatné roky sa radí odbor oftalmológie medzi najviac rozvíjajúce sa medicínske odbory vôbec. Je to predovšetkým vďaka pokrokovému vývoju technológií, a tie robia aj laserové zákroky dokonalo presnými, šetrnými a bezpečnými. V súčasnosti patria laserové zákroky očí medzi úplne bežne vykonávané a sú veľmi pohodlnou cestou k výrazne zlepšenej kvalite života.

