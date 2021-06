Významná návšteva v Buckinghamskom paláci: Kráľovná pripravila americkému prezidentovi bohatý program

Britská kráľovná Alžbeta II. sa v nedeľu podvečer stretla na Windsorskom zámku s americkým prezidentom Joeom Bidenom a jeho manželkou Jill.

Šéf Bieleho domu na stretnutie s kráľovnou odcestoval po skončení summitu G7 v juhozápadnom Anglicku, informovala televízia BBC. Zo summitu Biden odletel prezidentským špeciálom Air Force One na londýnske letisko Heathrow, odkiaľ absolvoval krátky let vrtuľníkom do Windsoru.

Alžbeta II. vo svojej kráľovskej rezidencii pohostila manželov Bidenovcov čajom a uctila si ich americkou hymnou a prehliadkou čestnej stráže na nádvorí zámku, na ktorom sa kráľovná zdržiava počas pandémie. Potom vošli dovnútra na posedenie pri čaji, ktoré trvalo necelú hodinu, píše agentúra AP.

Bidenovci potom nasadli do vrtuľníka, ktorým odleteli naspäť do Londýna. S kráľovnou sa prezidentský pár stretol už v piatok na recepcii na úvod summitu G7. Alžbeta II. sa od začiatku svojej vlády v roku 1952 stretla so všetkými úradujúcimi prezidentmi USA s výnimkou Lyndona Johnsona (1963-1969), uvádza BBC.