Izraelskému premiérovi prihára, jeho vláda môže čoskoro skončiť: Ak sa dostane do opozície, zaprisahal sa, že urobí jednu vec

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v nedeľu pred poslancami izraelského parlamentu (Knesetu) prisľúbil, že ak sa jeho strana dostane do opozície, pokúsi sa novú vládu zvrhnúť. Informovala o tom agentúra DPA.

Netanjahu sa takto vyjadril počas pokračujúcej rozpravy, ktorá v Knesete predchádza hlasovaniu o vyslovení dôvery novej vláde premiéra Naftaliho Bennetta zloženej z ôsmich strán z celej šírky politického spektra. Ak poslanci novú vládu potvrdia, čo sa očakáva, skončí sa tým 12-ročné vládnutie Netanjahua.

"Budem sa spolu s vami snažiť o to, aby sme zvrhli túto zlú, nebezpečnú, ľavicovú vládu," povedal Netanjahu v prejave v Knesete poslancom svojej strany Likud. Dodal, že sa tak stane "skôr, než si myslíte". Netanjahu podľa vlastných slov aj v opozícii zostane lídrom Likudu a bude sa opäť uchádzať o premiérky úrad v ďalších voľbách.

Poslancom sa ešte pred ním prihovoril aj Bennett, ktorého prejav sústavne narúšali Netanjahuovi prívrženci. Dvoch členov krajne pravicovej židovskej strany Tkuma, ktorá patrí k Netanjahuovým spojencom, dokonca vyviedli z rokovacej sály, uviedla agentúra AP. Bennett sa vo svojom prejave vyslovil proti obnoveniu jadrovej dohody s Iránom, ktoré by podľa jeho slov bolo chybou.

Uviedol pritom, že Izrael, je pripravený voči Iránu zasiahnuť a nedovolí, aby sa ten vyzbrojil jadrovými zbraňami. Izrael sa podľa jeho slov na prípadnej obnovenej dohode podieľať nebude a naďalej si zachová možnosť slobodne sa rozhodnúť, ako v tejto veci konať. Bennett však tiež uviedol, že Izrael sa pod jeho vedením bude snažiť o zlepšovanie vzťahov s arabskými krajinami. Izrael podľa jeho slovo pritom ostane "židovským a demokratickým štátom".

Izraelský prezident Rivlin poveril sformovaním vládneho kabinetu lídra izraelskej opozičnej strany Ješ Atid (Budúcnosť existuje) Jaira Lapida po tom, čo sa po marcových voľbách Netanjahuovi nepodarilo vytvoriť vládu. Voľby z 23. marca boli v poradí štvrtými za posledné dva roky.

Lapid následne 2. júna oznámil, že sa mu podarilo získať partnerov na zostavenie novej koaličnej vlády. Jeho kľúčovým koaličným partnerom sa stal bývalý Netanjahuov spojenec, exminister obrany Naftali Bennett. S ním sa má po dvoch rokoch Lapid prestriedať v úrade premiéra. Samotný Lapid by mal prvé dva roky v tejto vláde zastávať úrad ministra zahraničných vecí, uvádza agentúra AFP.

V prípade schválenia novej vlády v parlamente, by tá mala následne aj zložiť prísahu. Ak by poslanci naopak kabinet neschválili, krajinu čakali už piate parlamentné voľby od apríla 2019. Koalícia Bennetta s Lapidom má v 120-člennom Knesete podporu tesnej väčšiny, 61 poslancov. Patrí k nej aj malá strana zastupujúca záujmy izraelských Arabov s názvom Zjednotená arabská kandidátka (Ra'am), ktorá by sa v prípade odobrenia prvýkrát stala súčasťou vlády.