Šikovná Xénia zo Svidníka sa presadila ručnou výrobou čiapok: Moju šiltovku mal aj cikajúci chlapček v Bruseli

Ak je niekto šikovný, presadí sa hocikde. Dôkazom je Xénia Gajdošová (40) zo Svidníka, ktorá v českom Liberci vlastnými rukami vyrába šiltovky. Jeden z jej výrobkov mala na hlave dokonca aj svetoznáma socha Manekenn pis, teda cikajúceho chlapčeka v Bruseli. O jej ručne šité výrobky je veľký záujem.

Xénia sa vybrala do sveta už pred 20 rokmi. „Po skončení štúdia na odevnej škole vo Svidníku som išla do Liberca študovať textilnú fakultu,” spomína húževnatá mladá žena, ktorá prešla viacerými zamestnaniami. Veľmi ju bavili ručné práce a preto pred časom začala vyrábať ploché čapice so šiltom, takzvané bekovky.

Stroj skryla do skrine

„Asi pred 4-5 rokmi som na internete narazila na stránky malej americkej firmy, ktorá vyrábala šiltovky. Hneď ma to zaujalo. S takouto výrobou som nemala žiadne skúsenosti, ale vedela som, že ma to bude baviť,” vysvetľuje žena, ktorá síce žije už 20 rokov v Česku, ale stále rozpráva plynulo slovensky. Ručná výroba šiltoviek ju úplne pohltila. „Postupne som nakúpila niekoľko starších strojov ešte československej výroby a pracujem na nich. Niektoré aj bez vedomia manžela, ktorý by si myslel, že som sa zbláznila. Jeden stroj, ktorý som aktuálne ani nepotrebovala, som rozobrala úplne na skrutky a skryla do skrine. Potom som sa bála, aby mi nevyhodil nejaké skrutky, keby na ne natrafil, lebo by som ho už nikdy nedala dohromady,” opisuje vtipné okolnosti súvisiace s jej koníčkom a prácou zároveň.

Dopyt stúpa

Ručná výroba šiltovky je podľa Xénie zložitý proces, hoci sa to na prvý pohľad nezdá. „Musia sa nastrihať a vystužiť predné diely, pripraví sa plastový šilt, potítko, štítky. Všetko sa zošije, potom sa prišívajú nášivky a podšívky,” prezradila šikovná Slovenka, ktorá nevyrába šiltovky na bežiacom páse, ako napríklad Ázijci. S tým však súvisí kvalita a cena. Obe zložky sú vyššie ako pri strojovej výrobe. Nároční zákazníci to však dokážu oceniť. A kvalitu ocenila aj dizajnérka Alice Klouzková, ktorá Xéniu požiadala, aby vyrobila čiapku pre cikajúceho chlapčeka v Bruseli, ktorého obliekli v rámci propagácie Česka do odevov z modrotlače. „Spolupracovala som však aj so slovenskými firmami. Je to však čoraz zložitejšie, lebo za deň dokážem vyrobiť maximálne 5 šiltoviek a dopyt stále stúpa. Budem musieť pouvažovať, ako to zariadiť, aby som ich vedela vyprodukovať viac,” uzavrela rodená Svidníčanka, ktorá má vlastný xstyleshop.