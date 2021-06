Británia hlási tisíce nových nakazených, naliehavá výzva lekárov: Odklad uvoľňovania je nevyhnutný!

Spojené kráľovstvo hlásilo v piatok 8125 nových prípadov ochorenia COVID-19 za posledných 24 hodín – je to najvyšší denný počet od 26. februára, keď krajina zaznamenala 8523 prípadov nákazy.

Informovala o tom britská stanica Sky News. Pre porovnanie, vo štvrtok vláda hlásila 7393 infikovaných a minulý piatok 6238 nakazených. Najnovšie denné údaje takisto ukazujú 17 obetí, ktoré zomreli do 28 dní od pozitívneho testu na koronavírus.

Prvú dávku vakcíny dostalo za posledných 24 hodín 201 607 ľudí a druhú dávku vpichli 308 038 ľuďom. Celkovo je teraz v Spojenom kráľovstve zaočkovaných jednou dávkou 41 088 485 osôb a oboma dávkami 29 165 140 osôb. Nárast prípadov viedol Združenie britských lekárov (BMA) k výzve, aby sa odložilo uvoľňovanie všetkých protipandemických obmedzení plánované na 21. júna.

Výzva prišla po tom, čo denník The Times informoval, že ministri uvažujú nad štvortýždňovým odkladom plánu uvoľňovania lockdownu, aby ľudia dostali viac času na zaočkovanie oboma dávkami vakcíny.

Anglický úrad pre verejné zdravie (PHE) predtým zverejnil informáciu, že vyše 90 percent nových prípadov covidu v Spojenom kráľovstve teraz tvorí variant delta (indický). PHE uviedol, že tento variant je o 64 percent prenosnejší než variant alfa (britský) a vakcíny sú proti nemu menej účinné.

Úrad premiéra bránil svoju politiku na hraniciach v súvislosti s indickým variantom. Premiéra Borisa Johnsona totiž neprestávajú kritizovať za to, ako dlho vláde trvalo, kým dala Indiu na zoznam červených krajín, píše Sky News. Ľudia prichádzajúci z Indie museli ísť zo začiatku do domácej karantény, ale po zaradení ázijskej krajiny na červený zoznam musia po príchode do Spojeného kráľovstva absolvovať karanténu v hoteli.