Jaromír Jágr vytrvalo odmieta byť tvárou očkovacej kampane: Prečo hokejista zatiaľ nechce vakcínu?

Český hokejista Jaromír Jágr sa odmietol zapojiť do očkovacej kampane. Ponuku od premiéra Andreja Babiša odmietol so slovami, že on sám sa teraz zaočkovať nemieni; uviedol, že má dostatok protilátok.

Ich hodnota by však podľa odborníkov pri rozhodovaní o podaní vakcíny nemala hrať rolu, informoval v piatok webový spravodajský portál iDNES.cz. "My sme sa o tom s pánom premiérom bavili - pán Jágr odmietol robiť figuranta pre propagáciu vakcinácie z dôvodu, že má protilátky," vyhlásila námestníčka ministra zdravotníctva Martina Vašáková. Jágr podľa nej však vychádzal z chybného predpokladu. Odborníci tvrdia, že chýba jasná hranica dostatočného množstva protilátok, navyše nikto nevie, ako rýchlo mu budú protilátky ubúdať, píše internetová platforma denníka Mladá fronta DNES. Jágr (49) svoje dôvody, prečo odmietol stať sa českou tvárou očkovania, zatiaľ nekomentoval. Portál pripomenul, že Babiš si spoluprácu s Jágrom, ktorý je majiteľom a stále aktívnym hráčom hokejového klubu Kladno, vyskúšal niekoľkokrát - naposledy počas kampane (Babišovej) politickej strany ANO pred krajskými voľbami. Cieľom národnej kampane postavenej na slogane "Urobme bodku za koronavírusom" je, aby sa na očkovanie prihlásilo aspoň 70 percent dospelej populácie. Kampaň sa začala v apríli, pre štát ju vytvorila iniciatíva Cesta von. V júni, s otvorením možnosti očkovania aj pre mladšie vekové skupiny, sa do kampane zapojili "influenceri" a rozšírila sa tiež na sociálne siete. V kampani sa majú angažovať tiež záujmové spolky aj organizácie zastupujúce národnosti a náboženské komunity. S ústupom epidémie a menším strachom ľudí z nákazy covidom sa agitácia podľa autorov zameria viac na výhody vakcinácie, teda na to, že očkovaní ľudia nemusia pravidelne podstupovať testy a je pre nich výrazne jednoduchšie cestovať.