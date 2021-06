Kuriózny problém v Dunajskej Lužnej, domáci sa búria: Prečo sú pri hlavnej ceste slony?!

Rozruch v obci! V Dunajskej Lužnej (okr. Senec) si ľudia všimli nových nezvyčajných obyvateľov. Priamo pri hlavnej ceste smerom na Šamorín sa za oploteným pozemkom pohybujú slony.

A nie sú to jediné exotické zvieratá Zoo parku. Okrem nich sa tam nachádzajú aj lamy, krokodíly, aligátory, kengury, oslíky, hady a korytnačky. Miestnym sa to nepáči a na sociálnej sieti sa zvrtla ostrá debata. Nesúhlasí Sloboda zvierat a dokonca ani starosta. Celú vec na podnet obyvateľov postúpil veterine.

Už pri vstupe do obce si môžu ľudia všimnúť množstvo reklám na tzv. Zoo park. Za 7 eur si môžu záujemcovia kúpiť lístok na jeden vstup. V objekte sa pohybujú desiatky živých exotických zvierat. Ľudia majú možnosť zakúpiť si aj extra lístky. Napríklad jazdu na poníkovi za 3 eurá či sloniu túru za 5 eur.

Nový Čas sa bol pozrieť priamo na mieste s cieľom skontaktovať sa s majiteľom prevádzky. Neznámy majiteľ však akoby sa do zeme prepadol, nenachádzal sa na mieste a nič o ňom nevedeli ani zamestnanci. Neznalých obdivovateľov zvierat by mohli prístupné atrakcie potešiť, no ochrancovia zvierat zastávajú iný názor.

Podľa portálu bratislava.dnes24, Sloboda zvierat pripomína, že zákaz výcviku a verejného vystupovania platí na Slovensku od 1. 11. 2019. Zákon jasne hovorí o tom, že „... používať zvieratá ako sú divo žijúci zástupcovia radu šelmy, primáty a tiež zástupcovia čeľadí slonovité, delfínovité, hrochovité, žirafovité a nosorožcovité na výcvik a na verejné vystupovanie, t. j. jednorazové alebo opakované predvádzanie verejnosti, je zakázané“.