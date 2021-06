Ďalšie krajiny povolili očkovanie detí vakcínou Pfizer: Nemecko stále váha, na čo čakajú?

Srbská agentúra pre lieky v piatok povolila použitie vakcíny proti koronavírusu od spoločnosti Pfizer pre deti vo veku od 12 do 15 rokov, informuje agentúra AP.

Srbská agentúra pre lieky a zdravotnícke pomôcky uviedla, že povolenie udelila po "prísnej kontrole" vedeckých dát o klinických pokusoch v ostatných krajinách. Prioritou bude očkovanie detí trpiacich chronickými ochoreniami, ktoré sú vystavené väčšiemu riziku z COVID-19, spresnil predstaviteľ rezortu zdravotníctva Mirsad Djerlek.

Srbsko podľa Djerleka zaočkovalo 37 percent dospelej populácie zo siedmich miliónov obyvateľov. Ako dodal, úrady dúfajú v dosiahnutie hranice 50 percent zaočkovaných koncom tohto mesiaca. Srbsko doposiaľ využívalo vakcínu čínskej spoločnosti Sinopharm, ako aj Pfizer, Sputnik V a AstraZeneca.

Vakcínu Pfizer v piatok povolili na očkovanie detí vo veku od 12 rokov aj v Brazílii, informuje agentúra AFP. Pravdepodobne však s týmto krokom krajina počká niekoľko mesiacov, kým sa zaočkujú staršie vekové kategórie. Pandémiou ťažko sužovaná Brazília sa tak pripojila ku krajinám ako Spojené štáty, Uruguaj a Čile, ktoré rozšírili vakcináciu aj na maloletých.

Nemecká Stála komisia pre očkovanie (STIKO) vo štvrtok naopak neodporučila plošné očkovanie detí a mládeže od 12 do 17 rokov proti COVID-19 pre nedostatok vedeckých údajov. Podporila však vakcináciu detí a mládeže so zdravotnými problémami ako obezita, cukrovka a chronické ochorenia pľúc, čo sa týka zhruba 11 percent tejto vekovej kategórie, informuje agentúra DPA.

Komisia okrem toho v piatok uviedla, že toto odporúčanie sa môže zmeniť v prípade, keď sa zmenia dáta. "Keď budeme mať o mesiac alebo dva rozšírené poznatky, ešte stále budeme mať do začiatku školského roka veľký priestor na to, aby sme to opäť konzultovali a prípadne sa prispôsobili," spresnil člen STIKO Fred Zepp.