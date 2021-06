Fitnes inštruktor dva týždne jedol iba fast food a aj tak schudol: Prezradil, ako sa to dá dosiahnuť

Diéta, akú svet nevidel! Osobný tréner dva týždne jedol iba veci z McDonaldu, aj tak schudol. Prezradil svoj recept k úspechu.

Pred zahájením novej diéty a cvičebného plánu, je vždy dobre naposledy potešiť chuťové bunky. Ľudia opakovane dokázali, že je ťažké mať sebakontrolu a odolať fast foodu a nezdravým jedlám. Ale aj keď sme vždy predpokladali, že dopriať si rýchle občerstvenie je to najhoršie, čo môžete pri diéte urobiť,Tvrdí, že základom je vedieť všetko jedlo za deň spáliť.

Fitnes inštruktor Oisin Mulligan na TikToku podrobne zdokumentoval svoj plán chudnutia a stravovania. Hovorí, že stále zhadzuje kilá pri jedle, ktoré miluje, informuje portál the Sun. V prvom videu v sérii tréner a špecialista na chudnutie povedal: „Robím to preto, aby som sa zbavil strachu z jedla. Žiadne jedlo vo svojej podstate neprispeje k zvýšeniu hmotnosti, aj keď je to hamburger.“

Na začiatku experimentu vážil Oisin 82,1 kilogramov a za 11 dní schudol 1,7 kilogramu. Kľúč k úspechu spočíva v tom, že sa po celý čas udržiaval v kalorickom deficite. „Naše telo v podstate spaľuje toľko kalórií za deň koľko spotrebuje energie. Ak budete jesť len o niečo menej, ako spaľovať, vždy schudnete,“ povedal.

Každý deň sa Oisin nechal nakrútiť, keď si objednal niečo iné z ponuky McDonald's. Zároveň však každý deň urobil aj minimum 10 000 krokov. „Ak toto nie je dôkaz, že kalórie sú rozhodujúcim faktorom pri chudnutí, tak potom už nič nie je postačujúce,“ povedal. Všetky diéty fungujú tak, že vytvárajú deficit kalórií. Ale väčšina z nich to robí obmedzením určitých skupín potravín, ako sú napríklad sacharidy. Podľa Oisina ale obmedzovanie nevedie k úspechu.

Aj keď svojim klientom neodporúča jesť nezdravé jedlá každý deň, Oisin chcel vyvrátiť predstavu, že fast food je „zlý“. „Ľudia majú pocit, že sa určitých potravín musia báť, alebo majú pocit, že nemôžu konzumovať jedlá, ktoré im chutia, a zároveň chudnúť. Ak niekto vaše jedlo nazýva zlé alebo hovorí, že McDonald's je vo svojej podstate zlý alebo vaša čokoládová tyčinka je zlá, pri konzumácii tohto jedla sa cítite zle,“ vysvetlil zanietený tréner.

Jeho videá sa na internete stali hitom a strhla sa lavína komentárov od ľudí, ktorým sa jeho nápad páči a chcú to vyskúšať tiež.