Hra na pláži sa zmenila na horor: Chlapcovi sa roztopila koža na nohe ako vosk! Zábery len pre silné povahy

Chlapec (10) na pláži stúpil na žeravý piesok, kde bol položený jednorazový gril. Hrozivé popáleniny, z ktorých naskakuje husia koža! Koža sa mu „roztopila“ ako vosk.

Nevinná hra na pláži Formby Beach v britskom Merseyside mala katastrofálne následky, keďinformuje portál Mirror. Noha školáka sa „roztopila“ ako vosk na sviečke. Will po tomto nešťastnom incidente dočasne nebol schopný chodiť a potreboval kožný štep.

Mladík, ktorý mal vtedy deväť rokov, sa minulé leto vybral na jednodňový výlet so svojimi rodičmi Tobym a Claire a sestrou Lily. Rodina sa spolu so svojimi priateľmi vybrala na pláž. Pripravili jednorazový gril, aby si pochutnali na párkoch a sendvičoch, a potom gril presunuli ďaleko od detí, aby mohli behať a hrať sa. Nik si neuvedomil, že piesok ostal po grile skutočne žeravý.

Willov otec Toby pre Liverpool Echo povedal: "Každý, komu som povedal tento príbeh, len neverí, ako môže byť piesok taký horúci.“ Na opekanie použili hliníkovú tácku, ktorej dno bolo položení na piesku, teplo sa dostávalo dole a povrch fólie to zachytával. "Keď sme premiestňovali gril, vrchná časť piesku sa ochladila, ale pod ňou stále ostalo veľmi horúco, pretože sa tam práve zachytávalo teplo. Neskôr sme sa dozvedeli, že piesok môže zostať nebezpečne horúci aj celé hodiny," povedal Toby.

Deti behali okolo, keď sa zrazu Will rozkričal. Jeho otec povedal, že to bol najhorší zvuk, aký kedy počul a že naň nikdy nezabudne. Keď jeho syn vytiahol nohu z piesku, pokožka sa mu z nohy odlepovala ako roztopený vosk. Po strašidelnom zranení musel Willov otec chlapca niesť na chrbte 20 minút späť k autu, aby ho okamžite odviezli do nemocnice.

V nemocnici nastal veľmi pomalý proces zotavovania sa. Spočiatku tam chlapec strávil deväť dní. Mal ohromné bolesti a nesmel ho nik navštíviť, okrem matky. Keď sa konečne dostal z nemocnice domov, musel sa Will spoliehať na invalidný vozík, kým začal opäť chodiť, aspoň s pomocou bariel. Teraz už, našťastie, dokáže chodiť bez pomoci. Stále musí nosiť kompresné ponožky 23 hodín denne a dlahu v noci, rovnako ako svoju pokožku zvlhčovať a masírovať.

„Keďže stále rastie, nie sme si istí, či v budúcnosti bude potrebovať ďalšie operácie. Zatiaľ sa však zotavuje dobre a má šťastie, že má niekoľko blízkych priateľov, ktorí ho skutočne skvele podporovali,“ povedal Willov otec. Rodina teraz zhromažďuje finančné prostriedky pre detskú nemocnicu v Manchestri, kam Will chodí na pravidelné prehliadky.

"Bolo to naozaj ťažké, pretože sa mi to stalo minulý rok počas lockdownu, takže moja sestra Lily a môj otec ma nemohli navštíviť v nemocnici, bol som iba s mamou. Ale všetky zdravotné sestry boli ku mne milé a všetci na oddelení boli skutočne láskaví,“ povedal statočný Will.