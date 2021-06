Ide do basy: Muž, ktorý dal facku Macronovi, dostal štyri mesiace väzenia

Súd v juhofrancúzskom meste Valence vo štvrtok odsúdil muža, ktorý dal tento týždeň facku prezidentovi Emmanuelovi Macronovi, na 18 mesiacov väzenia, z toho 14 mesiacov podmienečne.

Informovala o tom tlačová agentúra AFP.

Damien Tarel, 28-ročný nadšenec pre historické obdobie stredoveku, sa nachádza vo väzbe od utorkového incidentu. Prokurátor ho označil za "absolútne neprípustný" a "zámerný násilný čin". Súd mužovi tiež zakázal na päť rokov vlastniť zbrane.

Tarel na štvrtkovom pojednávaní vypovedal, že jeho útok bol impulzívny a neplánovaný, podľa jeho slov ho podnietil hnev nad "úpadkom" Francúzska.

Tarelovi hrozili maximálne tri roky väzenia a pokuta vo výške 45.000 eur. Obvinený bol z útoku na verejného činiteľa, za ktorý francúzska prokuratúra preňho žiadala trest 18 mesiacov odňatia slobody.

K incidentu došlo v utorok počas Macronovej návštevy v obci Tain-l'Hermitage na juhovýchode krajiny, keď sa Macron po príchode išiel pozdraviť s miestnymi obyvateľmi zhromaždenými za zátarasami.

Samotný Macron zdôraznil, že incident bol "ojedinelý akt vykonaný násilným jedincom".

Odsúdený Francúz, ktorý pri facke zakričal stáročný bojový pokrik rojalistov (prívržencov štátnej formy kráľovstva) a potom "Preč s Macronom!", sám seba opísal ako pravicového alebo krajne pravicového "vlastenca". Dodal, že nie je členom žiadnej strany ani skupiny. Vyhlásil tiež, že je zástancom ekonomického protestného hnutia žltých viest, ktoré otriasalo Macronovou vládou v rokoch 2018 a 2019.

Tarel sedel vo štvrtok na súde vzpriamene a pri vyhlasovaní verdiktu neprejavil žiadne emócie. Jeho priateľka sa v súdne sieni rozplakala, píše tlačová agentúra AP.

Muž pripustil, že prezidentovi dal "dosť silnú" facku. "Keď som videl jeho priateľskú, klamársku tvár, pocítil som odpor a zareagoval som násilím," povedal na súde s tým, že to bola impulzívna reakcia. "To násilie prekvapilo aj mňa samotného," dodal. S priateľmi podľa neho uvažovali, že si prinesú vajíčko alebo šľahačkový koláč a hodia ich do prezidenta, ale nakoniec od tohto nápadu upustili.

Facka vyvolala pozornosť v krajne pravicových zoskupeniach, existujúcich pod povrchom politickej scény Francúzska. Sú pokladané za čoraz nebezpečnejšie aj napriek malému počtu zástancov.

Ďalším mužom, zatknutým počas šarvátky nasledujúcej po facke, je podľa prokuratúry Arthur C. Súdený bude v neskoršom termíne, v roku 2022, za ilegálne vlastnenie zbraní. Pri prehliadke jeho domu našli okrem zbraní aj knihy o vojenskom umení, kópiu manifestu Adolfa Hitlera Mein Kampf a dve vlajky - jednu symbolizujúcu komunistov a druhú z ruskej revolúcie.

Tarel ani Arthur C. (tiež 28) nemali predtým záznam v registri trestov.