Moonlight Silver prináša farby, ktoré odrážajú osobnosť a štýl

K horúcim letným dňom patria farebné kontrasty. Protiklady, ktoré sa navzájom priťahujú a spolu tvoria perfektný celok. A presne taká je limitovaná edícia IQOS 3 DUO s názvom Moonlight Silver. V týchto dňoch prichádza s farbami prírody - od majestátnej červenej cez farbu morských vĺn až po kvitnúcu lúku.

Bezdymová alternatíva v limitovanej edícii Moonlight Silver zachytáva krásu prírody v jej najkrajších kontrastoch. A sú to farby, ktoré IQOS-u dodávajú svieži vzhľad a na pohľad upúta rovnako obe pohlavia. Veď povedzme si úprimne, aké by to bolo leto bez pestrofarebných kombinácií? Tie k nemu jednoducho patria!

Nadčasovú a elegantnú limitovanú edíciu si môžu členovia IQOS CLUB zakúpiť v exkluzívnom predpredaji už od 1. júna. Menej riziková alternatíva ku klasickému fajčeniu prichádza v metalickom odtieni s trblietavými striebornými prvkami. „Limitka“ upúta leskom, ktorý zariadeniu dodáva jemnosť a eleganciu. S novými farbami však prichádza aj nová kolekcia príslušenstva.

Poďme však k jednotlivým farbám. Čo všetko predstavujú vybrané modely? Samotnú prírodu a všetko to, čo sa v nej deje.

• Aqua Blue

Farba inšpirovaná tajomným svetom pod hladinou oceánu. Tmavomodrá ríša ovládaná silou vetra a morskými prúdmi.

• Sunset Lavender

Posledné tiene západu slnka maľujú oblohu do okúzľujúcich fialových odtieňov. Prichádza začiatok najvzrušujúcejšej časti dňa a tou je bezpochyby noc.

• Cloud Pink

Jemná a snivá farba, ktorá je na oblohe vzácna. Zdroj prchavej krásy v záplave nebeských odtieňov.

• Sunrise Red

Farba inšpirovaná červeným ranným svitom. Nadčasový zážitok plný silných emócií.

• Tidal Blue

Jasný a žiarivý odtieň inšpirovaný jedným z najkrajších javov prírody - neustále sa meniace modré farby prílivu a odlivu.

• Wild Green

Odtieň zelenej ovplyvnený smaragdovými tónmi prebudenej jarnej prírody. Jasná a živá farba.

Bez dymu, nepríjemného zápachu a popola

Kým pri bežných cigaretách fajčiarov trápi škodlivý dym, odpudzujúci zápach a, samozrejme, všadeprítomný popol, pri bezdymových riešeniach IQOS tieto nepríjemnosti odpadajú. Bezdymové alternatívy totiž tabak nespaľujú ako klasické cigarety a vďaka premyslenej technológii ho zahrievajú len na teplotu do 320 stupňov Celzia. Týmto procesom sa znižuje hladina vylučovaných škodlivín až o 95 percent. IQOS takto uvoľňuje aerosól, ktorý sa vo vzduchu rýchlo rozplynie.

Na slovíčko o nikotíne a škodlivosti...

Z najnovších prieskumov vyplýva, že menej ako polovica dospelých slovenských fajčiarov označuje za hlavnú príčinu škodlivosti fajčenia pre ľudské zdravie práve chemické látky, ktoré vznikajú počas horenia tabaku. Pritom sú to práve tieto látky, ktoré spôsobujú ochorenia spojené s fajčením.

Vedeli ste, že príčinou ochorení nie je teda nikotín? Odborníci, vrátane vedúceho úradu pre zdravotníctvo USA (U.S. Surgeon General) a Kráľovského kolégia lekárov vo Veľkej Británii (UK Royal College of Physicians) hovoria, že nikotín, hoci je návykovou látkou, nie je primárnou príčinou vzniku ochorení súvisiacich s fajčením. Ochorenia súvisiace s fajčením sú vyvolané predovšetkým inhaláciou škodlivých látok, ktoré sa z veľkej časti vytvárajú pri spaľovaní tabaku, a tak nikotín nie je ich primárnou príčinou.

A pýtate sa, koľko je medzi nami IQOS pozitív užívateľov?

• Bezdymové zariadenia používa približne 17,6 miliónov dospelých užívateľov po celom svete.

• Z celkového počtu dospelých užívateľov už 72 percent prestalo úplne fajčiť klasické cigarety a prešlo na bezdymové zariadenia.

IQOS nie je úplne bez rizika, obsahuje nikotín a je určený len pre dospelých fajčiarov.