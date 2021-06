Najnovšie fotky Kim Čong-una vzbudili podozrenie: Čo sa deje s vodcom KĽDR?!

Toto by si všimol každý. Kim Čong-un (37), vodca KĽDR, výrazne schudol. Čo sa za tým skrýva?

Ako informuje Daily Mail, internetom sa šíri najnovšia fotografia severokórejského vodcu. Na tom by nebolo nič zvláštne, ale jeho vzhľad bije do očí. Štátne médiá uverejnili snímky Kim Čong-una, ktorý sa ešte minulý týždeň zúčastnil schôdzky politbyra vládnucej Kórejskej strany práce. Známy vodca sa po mesiaci ukázal na verejnosti.

Už na prvý pohľad sa dá spozorovať, ako severokórejský vodca veľmi schudol. Z tuku mu ubudlo v oblasti brady, hrudníka a rúk. Ešte aj hodinky si musel utiahnuť na pevnejšie, no aj tak to nestačilo.

No povrch sa opäť dostali špekulácie, či je vodca v poriadku po zdravotnej stránke. Už minulý rok kolovali spoločnosťou obavy o jeho živote, nakoľko mal mať vážne problémy. Zašlo to až tak ďaleko, že kolovali falošné správy o jeho úmrtí. Okolnosti tejto absencie sa doteraz neobjasnili. Jeho strana však prešla rekonštrukciou. Povrávalo sa, že vo funkcii ho mala nahradiť sestra Kim Yo-jong. Kim Čong-un by mal mať tri deti, ale ani jedno z nich by nebolo schopné riadiť KĽDR.

Odborníci tvrdia, že toto výrazné pochudnutie nemusí znamenať problémy. Práve naopak, môže to byť signálom, že sa zotavuje po zdravotnej stránke. Nadváha vodcu bola častým stredobodom výsmechu. Zároveň predstavovala veľkú hrozbu pre jeho rodinnú dynastiu. Keď mal približne 30 rokov, vážil takmer 140 kíl a bol tuhý fajčiar. Vipin Narang, docent politológie na Massachusettskom technologickom inštitúte, dokonca uviedol, že táto zmena hmotnosti "pravdepodobne zlepší jeho pozíciu doma".

Kim mal nadváhu už v roku 2011, keď sa dostal k moci. Rapídne pribral hlavne, keď bojoval za to, aby sa dokončil jadrový program, ktorý vznikol ešte počas vlády jeho otca Kim Čong-ila.