Tento nenápadný muž vyhral v lotérii 14-krát: Prišiel na spôsob, ako vyhrať desiatky miliónov

Šanca výhry v lotérii je 1 ku 14 miliónom: Je teda pravdepodobnejšie, že vás trafí blesk alebo to, že vyhráte Oscara.

Ako informuje DailyStar, jednému matematikovi sa však podarilo túto štatistiku prelomiť, keď vyhral lotériu 14-krát. Stefan Mandel, ktorý sa narodil v Rumunsku, povyhrával počas desaťročí so svojím tímom milióny eur.

Tento vzorec sa mu podarilo vypracovať, keď pôsobil ako ekonóm v Rumunsku počas komunistickej éry koncom 50. rokov. Matematický kúzelník prišiel na vzorec, ktorý dokázal predpovedať päť zo šiestich výherných čísel v systéme s až 40 číslami. Svoj objav neskôr otestoval spoločne s tromi kamarátmi.

Mendel dúfal, že sa mu podarí získať druhú cenu, na ktorej výhru potreboval uhádnuť len päť čísel. Namiesto toho sa mu však podarilo vyhrať rovno jackpot. Potom odišiel do Austrálie, kde vyhral ďalších 12-krát.

Namiesto toho, aby sa pokúšal predpovedať výhernú kombináciu, kúpil čo najväčšie množstvo žrebov na veľké žrebovania vzhľadom na nesmierne veľké množstvo možných výherných kombinácii.

Tento proces zahŕňal šesť krokov:

1) Vypočítať celkový počet možných kombinácií.

2) Vyhľadať lotérie s víťaznou maržou, ktorá je minimálne trojnásobná oproti počtu možných kombinácií.

3) Získať dostatočné množstvo peňazí, aby mohol kúpiť žreb na každú možnú kombináciu.

4) Kúpiť si milióny žrebov s každou kombináciou (čo bolo vtedy legálne).

5) Doručiť žreby do lotérie.

6) Vyhrať peniaze a vyplatiť investorov.

Do svojho plánu zaangažoval ďalších, aby mu pomohli. Nakoniec si vybudoval armádu ľudí, ktorí zaňho kupovali a podávali žreby po celej krajine. Myšlienkou bolo pokryť každú možnú kombináciu, a tak mať garanciu vyhrať jackpot. V momente, keď bol výherný tiket vyplatený, zaplatil investorom a nákupcom tiketov. V tej dobe neexistovali pravidlá proti tomu, aby jeden človek mohol kúpiť viacero žrebov. Úrady však zaviedli nové zákony, ktoré ho donútili prestať robiť to, čo robil, pretože to nesúladilo s duchom hry, informoval Daily Mail.

Preto sa rozhodol vyskúšať svoj plán vo Virgínii, v USA. Tá mala lacné žreby a 7,1 milióna možných číselných kombinácií. Stefanovi Mandelovi sa podarilo získať dostatok peňazí od Austrálčanov, a tak zrealizovať svoj plán v roku 1992, keď výhra dosiahla hodnotu 22 miliónov eur. Nakoniec sa mu podarilo vyhrať jackpot a niekoľko druhých a tretích výhier – celkovo získal viac ako 24,5 milióna eur.