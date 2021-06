Harry a Meghan chceli vzdať hold kráľovnej, ale... Expertka ich zvozila! Je to poriadne drzé

Toto už trocha prepískli. Autorka biografie kráľovnej Alžbety II. kritizuje Harryho (36) a Meghan (39) kvôli výberu mena pre svoju dcéru.

Ako informuje Daily Mirror, známa dvojica pomenovala svoju maličkú dcérku Lilibet Diana Mountbatten-Windsor. Práve meno Lilibet je v skutočnosti prezývka britskej panovníčky. Odborníčka tvrdí, že táto voľba je "dosť ponižujúca". Tento krok označila priam za drzosť.

Angela Levin, autorka životopisu Alžbety II., si nemyslí, že to bolo správne rozhodnutie, nakoľko zosnulý princ Philip prezýval svoju manželku Lilibet. Je to veľmi intímna záležitosť.

Avšak verejnosť už dlho poznala prezývku kráľovnej Alžbety, ale odborníčka v tom má jasno. „Bola to veľmi súkromná prezývka jej manžela, ktorý nie je dlho mŕtvy. Bolo to jeho meno, bolo to jeho špeciálne meno. Myslím si, že je to dosť ponižujúce," povedala v relácii Good Morning Britain, kde ju vyspovedala novinárka Susana Reid. Ďalší hosť Aufa Dom označil jej tvrdenia za smiešne.

„Harry sa zmienil svojej babičke, že po nej pomenuje svoju dcéru, ale stavím sa, že nevedela, že to bude Lilibet," povedala Angela. Zároveň dodala, že kráľovná bola voľbou tohto mena zaslepená. „To je úprimne smiešne. Na chvíľu som tam zostal bez slov. Lilibet je také pekné meno, je to také roztomilé meno. Nejde iba o to, že je pomenovaná po kráľovnej," uviedol novinár Afua Dom.

Moderátorka relácie uviedla, že je ťažko povedať, ako to v skutočnosti vníma kráľovná. Afua na záver dodal, že je krásne, že dievčatko sa volá aj po zosnulej princeznej Diane.