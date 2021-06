Rodičia utopeného Mária († 13) sa na brehu Váhu zadúšali od plaču: Príšerný pohľad na telo synčeka

Obrovský žiaľ a smútok ! Zradné prúdy rieky Váh nečakane ukončili život školáka Mária († 13).

Siedmak si vyšiel v pondelok popoludní s kamarátom na zmrzlinu. Náhle však zmenili plány a namierili si to k Váhu v Šúrovciach pri Trnave. Nevinné šantenie v rieke sa v sekunde zmenilo na boj o život a telo malého chlapca začal prúd ťahať ku dnu. Úbohý Mário sa viac nad hladinu nevynoril... Jeho telo našli na druhý deň o 7 kilometov ďalej. Rodičia nadaného chlapca sa na brehu smrtiacej rieky zadúšali od plaču. Ich žiaľ sa nedá ani slovami opísať.

Fotogaléria 9 fotiek v galérii

Krátko po tom, ako Máriovo telo zmizlo pod hladinou, kamaráti sa mu snažili pomôcť. „Zalarmovali okoloidúceho 39-ročného muža, ktorý sa im Mária snažil pomôcť nájsť. Ihneď volali na tiesňovú linku 112. Po chlapcovi začalo intenzívne pátranie, ktorého sa zúčastnili policajti, hasiči, ako aj dobrovoľníci,“ priblížila boj o záchranu života chlapca policajná hovorkyňa Mária Linkešová.

Rodičia do poslednej chvíle verili, že ich syn žije a len nechápavo krútili hlavou, prečo do zradnej vody vôbec vstúpil. „On nevedel plávať, učil sa štyri mesiace a túžil po tom, aby sa to naučil,“ zadúšala sa plačom na brehu rieky bezradná mama Tatiana.

Našiel len ponožky

Pátranie po chlapcovi bolo skutočne veľmi intenzívne. Zúčastnili sa ho policajti, hasiči, ako aj viacerí dobrovoľníci. V utorok dopoludnia zachytil vrtuľník v rieke na šintavskej lodenici nejaké telo. Zlá predtucha sa naplnila. Nezvestného siedmaka vylovili približne 7 kilometrov od miesta, kde bol videný naposledy. Rodičia sa pri pohľade na mŕtveho synčeka zrútili.

„Prečo si mi ho, Bože, zobral. Prečo si mi ho tu nenechal?“ nariekala zúfalá mama, ktorá si nevie predstaviť, ako bude teraz bez milovaného syna žiť. Otec Mário (44) syna neúspešne hľadal celý deň aj noc. Bolesť v srdci, ktorú teraz cíti, je neopísateľná. „Toto sa nemalo stať. Môj synček nemal odísť. Dcérka Tánička (16) ma prosila, tato, nájdi nášho Majka. Išiel som ho hľadať. Hľadal som ho úplne všade,“ plače starostlivý otec, ktorý našiel na brehu len synove ponožky.