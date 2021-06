Očkovací autobus už brázdi cesty Košického kraja: Pozrite na ten unikátne upravený interiér

Košický samosprávny kraj (KSK) začal v pondelok očkovanie proti ochoreniu COVID-19 v obciach a mestách aj prostredníctvom očkovacieho autobusu.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

V súčasnosti je prioritne určený pre seniorov, ktorí sa prihlásili na očkovanie prostredníctvom mobilnej očkovacej jednotky, neskôr v ňom budú zdravotníci očkovať aj ľudí z marginalizovaných komunít.

Očkovací autobus začal ráno svoju trasu v obci Sady nad Torysou, ďalšími zastávkami počas dňa sú Olšovany, Ďurkov, Ruskov, Blažice, Bohdanovce, Rákoš, Nižný Čaj a Košická Polianka, všetky v okrese Košice-okolie. Očkujú v ňom vakcínou od Pfizer/BioNTech.

Autobus je určený na očkovanie v obciach a mestách s menšími počtami nahlásených záujemcov, pričom výhodou je flexibilnosť a rýchlosť pri presunoch. „Pri autobuse nemáme také prestoje ako pri iných mobilných očkovacích jednotkách. To znamená, keď prídeme autami alebo dodávkou, musíme sa v danej obci alebo meste rozložiť, napríklad v kultúrnom dome a podobne. V tomto prípade to nie je potrebné, stačí nám kúsok parkoviska a môžeme očkovať, a autobus môže po hodinke - dvoch ísť do ďalšej obce alebo mesta,“ priblížil pre novinárov predseda KSK Rastislav Trnka.

Autobus upravený pre potreby očkovania má kraj prenajatý, podľa Trnku maximálne do konca roka, stáť by to malo zhruba 70.000 eur. Tento týždeň pôjde do 34 obcí a miest.

V Sadoch nad Torysou zaparkoval očkovací autobus na parkovisku pred obecným úradom, na očkovanie sa prihlásilo zhruba 30 miestnych ľudí. Možnosť očkovania priamo v obci privítala starostka obce Iveta Tomková. „Je to veľmi nápomocné pre našich dôchodcov. Nie všetci majú možnosť zaočkovať sa vo veľkokapacitných centrách, máme tu aj ľudí s vozíkom alebo barlami, takže toto je pre nich jednoduchšie,“ uviedla. Potrebné bude podľa nej urobiť propagáciu očkovania aj v miestnej rómskej osade, ktorá bola v minulosti pre väčší výskyt prípadov ochorenia COVID-19 dočasne v karanténe.