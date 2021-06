Budeme uznávať cudzincom očkovanie Sputnikom? Rakúsko to nerobí, Klus vysvetlil dôvod

Krajina bude pravdepodobne uznávať očkovanie doteraz neregistrovanou ruskou vakcínou Sputnik V u cudzincov.

V pondelok to potvrdil minister zahraničných vecí Ivan Korčok (nominant SaS). Ruský výrobca vakcíny proti novému koronavírusu doteraz nepožiadal o registráciu Európsku liekovú agentúru (EMA) ani Svetovú zdravotnícku organizáciu (WHO). "Predpokladám však, že budeme očkovanie Sputnikom V uznávať, kedže u nás je vakcína povolená a využíva ju aj Maďarsko," uviedol Korčok.

Štátny tajomník rezortu diplomacie Martin Klus (SaS) potvrdil, že krajina už Maďarsku avizovala, že bude uznávať ich očkovací preukaz a očkovanie ruskou aj čínskou vakcínou. Pripomenul však, že Rakúsko naďalej neuznáva očkovanie Sputnikom V, čínskou vakcínou však áno. "Dôvodom je, že čínsky výrobca vakcíny požiadal o registráciu WHO, čo ruský výrobca neurobil. Dosť by to uľahčilo situáciu," skonštatoval Klus.

Slovensko začalo v Bratislavskom a Žilinskom kraji s očkovaním Sputnikom V v pondelok. Počas týždňa sa pripoja vakcinačné centrá aj v ostatných krajoch. Očkovanie vakcínou Sputnik V je zatiaľ určené pre osoby vo veku od 18 do 60 rokov.