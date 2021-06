Mužovi povedali, že jeho manželka zomrela na COVID: Čo sa dialo po pohrebe, všetkých šokovalo!

Muž zostal absolútne otrasený, keď sa manželka, o ktorej si myslel, že zomrela na Covid-19, vrátila po pohrebe domov živá a zdravá.

Gaddayya z indického Jaggiahpetu navštevoval svoju manželku Mutyalu Girijammu každý deň, keď bola v nemocnici a bojovala s Covid-19, aby sa uistil, že sa jeho žena zotavuje dobre, informuje portál Ladbible.

Len tri dni po tom, čo ju prijali do nemocnice, 15. mája, za ňou Gaddayya opäť išiel do nemocnice, no nikde ju nemohol nájsť. Po rozhovore so zamestnancami, ktorí kontrolovali lekárske záznamy jeho manželky, mu oznámili, že jeho manželka zomrela a jej telo mu odovzdali. Kvôli rizikám spojeným s koronavírusom ho ale lekári varovali, aby neotváral vrece na tele bez ochranných prostriedkov, aby zabránil šíreniu smrtiaceho vírusu.

Gaddayya vzal telo milovanej späť do ich rodnej dediny a v ten deň vykonali aj pohrebné obrady. Len o pár dní potom ho zasiahla zdrvujúca správa, že jeho syn Ramesh tiež zomrel na následky Covidu. Gaddayya, ktorý bol zlomený stratou svojich blízkych, 25. mája usporiadal spoločnú spomienkovú slávnosť pre Mutyalu aj Ramesha.

Keď sa jeho manželka na druhý deň vrátila domov, zostal bez slov. Údajne ju rozčúlilo, že ju manžel neprišiel vyzdvihnúť z nemocnice, musela si zaobstarať taxík domov a požičať si na to peniaze. Ukázalo sa, že nemocnica mu odovzdala cudzie telo. Jej synovec Nagu novinárom povedal, že jeho tetu v skutočnosti len presunuli na iné oddelenie.

Povedal: „Služobný lekár v ten deň neinformoval môjho strýka, že bola presunutá na iné oddelenie, a povedal mu, že podľahla koronavírusu. V tomto presvedčení sme išli do márnice, aby sme našli jej telo. Tam nám ale odovzdali telo úplne cudzej ženy. Pretože sme telo nemohli skontrolovať a identifikovať skôr, ako ho zabalili, vzali sme ho domov a hneď vykonali posledné obrady.“ Nagu dodal, že všetci ostali šokovaní, keď jeho teta „ožila“. Vôbec netušia, koho pozostatky spálili.

Podľa správ je telo, ktoré odovzdali zamestnanci nemocnice, ešte stále neidentifikovateľné. Nemocnica zatiaľ nemá k záležitosti nijaké stanovisko a v čase podania správy nebol na úradoch zaregistrovaný žiadny prípad nedbanlivosti.