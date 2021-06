Svadobná cesta sa zmenila na peklo! Nevesta sa otrávila jedlom, s hrozivými následkami bude žiť už do konca života

Nevesta si takto určite nepredstavovala štart do manželstva. Otrava jednom na svadobnej ceste sa pre ňu zmenila na boj o život s katastrofálnymi následkami. Kŕmiť ju musia len cez hadičku.

Fotogaléria 13 fotiek v galérii Následkom toho sa u nej vyvinul zriedkavý stav nazývaný Bechetov syndróm, ktorý ochromil jej žalúdok. Teraz nedokáže tráviť jedlo, informuje portál Mirror.

Mladá žena bude možno potrebovať napájaciu hadičku do konca života. Otrávila sa počas medových týždňov v Turecku so svojím manželom Waynom (33), ešte v júli 2014. Obaja si mysleli, že len zjedli niečo pokazené. „Vedela som, že niečo nie je v poriadku, keď sa Waynovi polepšilo, a mne nie. Bola som stále veľmi unavená, začala som zabúdať mená ľudí, a dokonca aj to, ako rozprávať," povedala Jessica.

Po návrate do Veľkej Británie ju hospitalizovali s ťažkými bolesťami žalúdka a problémami s črevom. Lekári nenašli príčinu a diagnostikovali jej niekoľko neviditeľných chorôb, vrátane hraničnej poruchy osobnosti. Jej zdravotný stav sa nezlepšil ani v roku 2019, naďalej trpela aj bolesťami kĺbov, návalmi tepla a vracaním. Veľmi ťažko trávila akékoľvek jedlo a zo všetkého jej prišlo zle.

Vlani v auguste bola s ťažkou podvýživou prevezená do nemocnice. Vyvinuli sa jej ďalšie príznaky. Napríklad vredy v ústach, kožné lézie a odpadávanie. Jessica tiež za šesť týždňov veľa schudla, pretože nebola schopná stráviť jedlo. Nakoniec jej v decembri minulého roku diagnostikovali Bechetov syndróm – zriedkavý stav, ktorý vedie k zápalu krvných ciev a tkaniva.

„Trvalo šesť rokov, kým mi konečne určili diagnózu. Stále nepoznám príčinu, ale lekári si myslia, že to mohlo byť niečo bakteriálne, čo som chytila na svadobnej ceste,“ povedala a dodala: „Tento syndróm poškodil nerv spájajúci môj mozog a žalúdok, takže nemohol správne vysielať signály. Jedlo sa nestrávilo správne a iba mi sedelo v bruchu, bolo mi zle.“ Teraz nie je schopná stráviť väčšinu ovocia a zeleniny a prežíva len na prísnej diéte a strave s nízkym obsahom vlákniny.

„Moje telo nedokáže stráviť jedlo bohaté na vlákninu a musím sa vyhýbať všetkému príliš tučnému, od toho závisí moje zdravie. Obvykle dokážem zjesť len sendvič so syrom a šunkou a koktaily, ktoré obsahujú suplementy nahrádzajúce jedlo. Pravdepodobne budem potrebovať kŕmnu hadičku do konca života,“ povedala. Tento stav je nevyliečiteľný, ale dá sa držať pod kontrolou.

Lekári navrhli, aby sa podrobila výmene plazmy, pri ktorej sa tekutá časť krvi nahradí darovanou na „vyčistenie“ krvi. Ale počas prvého kola transplantácie darovanej plazmy Jessica upadla do anafylaktického šoku a takmer zomrela. Teraz dostáva náhradu plazmy každých šesť týždňov.

Tiež si založila kanál na YouTube s cieľom zvýšiť povedomie o svojom stave. Za svoju prácu na tejto platforme bola dokonca nedávno odmenená. Nominovali ju v kategórii „Pozitívny vzor“ v Národnej cene za rozmanitosť (National Diversity Awards). „Začala som vlogovať svoje skúsenosti," povedala. „Dalo mi to niečo, na čo by som sa mala sústrediť, a pomohlo to môjmu duševnému zdraviu. Teraz kombinujem svoju vášeň pre cestovanie so zvyšovaním povedomia o mojom zdravotnom stave.“