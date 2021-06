Zariaďujete si byt? Nemusíte byť dizajnér. Stačí, ak dodržíte tieto zásady

Tí z vás, ktorí si týmto náročným procesom prešli, už vedia, že to vôbec nie je také jednoduché, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať.

Veď skočím do obchodu a kúpim, čo sa tam zmestí a čo sa mi páči. Vybavené. Aj to je jedna z možností. „Ak chcete, aby váš byt aj pekne vyzeral, prinášal vám radosť a pohodu po príchode domov, venujte čas rozmýšľaniu, ako by mal vo výsledku vyzerať,“ radí bytová architektka Ingrid Ciberejová zo spoločnosti JTRE.

Jednotnosť

„Je jedno, či je to jedno-, dvoj- alebo trojizbový byt. Vopred si zadefinujte farebnosť, a to pre celý byt ako jednotný celok, nie zvlášť po jednotlivých izbách. Potom sa nenecháte tak ľahko strhnúť inými vplyvmi pri návšteve napríklad kúpeľňového štúdia. Držte sa svojej línie a jednotného rámca,“ znie podľa nej zaručené pravidlo. „Môže sa vám páčiť tisíc vecí, ale vy máte len jeden byt a je dobré ostať na tej farebnej a tvarovej vlne, ktoré ste si vopred určili,“ dodáva a odporúča stanoviť si aj presnú preferenciu materiálov. Určiť si, z akých materiálov a ich farebnej škály budete vyberať stôl, stoličky, konštrukciu postele či gauč, vám ušetrí pri nákupe veľa času. Od začiatku pritom myslite na dispozíciu bytu, ktorý zariaďujete. Rozumne riešené priestory rozdelené na dennú a nočnú zónu, aké ponúkajú napríklad byty v projekte Ovocné sady, vám umožnia pri zariaďovaní využiť každý meter štvorcový na maximum.

Stavte na subtílnosť

Takýto nábytok navodzuje pocit ľahkosti a vzdušnosti, miestnosti nebudú pôsobiť preplnené a zapratané. Masívne dosky stolov či kuchynských liniek vystriedali opticky tenšie materiály či ich ukončujúce detaily. Skosením nábytkovej hrany pod 45 stupňovým uhlom dosiahnete, že doska pôsobí subtílnejšie a jemnejšie. Čalúnený nábytok nepôsobí tak masívne, ak stojí na subtílnych tenkých kovových či drevených nožičkách. Rovnako tieto vlastnosti v interiéri podporíte prvkami visiacimi zo stropu. Minimalistické svietidlá s ramenami či iné zaujímavé dekoračné prvky, ktoré dodajú priestoru tretiu dimenziu – výšku, ale pritom nezaberú obytný a komunikačný priestor miestnosti. Nasmerujete nimi pozornosť oka na celú výšku miestnosti, čím dosiahnete optické zvýšenie priestoru.

Čistota línií a prelínanie

Úhľadný a čisto pôsobiaci interiér vytvoríte zabudovaným nábytkom až po strop, so zapustenými úchytmi, tzv. bezmadlovým otváraním, či už ide o kuchynskú linku alebo šatníkové skrine. Využite ho v každom priestore – vstupná chodba, kuchyňa, obývačka aj spálňa. Podčiarknete tým čistotu línií bytu ako celku a zjednotíte ho. Napríklad ak je kuchynská linka súčasťou obývacej izby, mala by pôsobiť ako jej plnohodnotná súčasť. Môže sa prelínať svojím tvarom do zostavy nábytku v obývacej izbe, takže vlastne ani neviete povedať, kde končí kuchyňa a kde začína skrinka pod televízorom. Ideálne podmienky pre takéto riešenie ponúkajú dvoj- a trojizbové byty v Ovocných sadoch, kde okrem prepojenej kuchyne s obývacou izbou nájdete v každom byte aj balkón. Určite však investuje do vstavaných spotrebičov a všetky kuchynské pomôcky sa snažte integrovať dovnútra skriniek. Nebudú potom pôsobiť rušivo v rámci oddychovej zóny v obývačke.

Oddychovo

Takto by mala určite pôsobiť spálňa. Pokojne sa nechajte inšpirovať zariadením súčasných hotelových izieb, kde útulnosť tohto priestoru dosiahnete zväčšeným čelom postele na obe strany so zakomponovanými nočnými stolíkmi, osvetlením a jednoduchou štruktúrovanou tapetou bez výrazného vzoru či farebnou stenou za týmto záhlavím. Siahnite po farbách s prímesou šedého odtieňa, teda tlmených, nie žiarivých pigmentov, ktoré na veľkej ploche nebudú pôsobiť tak intenzívne. Takáto farebná stena spolu s nábytkom a doplnkami dotvára oddychovú zónu. A možno zistíte, že okrem spomenutého v nej nič viac nepotrebujete.

Hravo

Aj napriek tomu, že deti majú rady niečo úplne iné ako my dospelí, podlaha a steny by mali korešpondovať s celým zariadením bytu. Skriňu, posteľ aj pracovný stôl zosúlaďte s vybraným nábytkom a hravosť im doprajte v menších prvkoch zariadenia detskej izby, veselých doplnkoch a farebných detailoch. Ani sivá farba nebude pôsobiť nudne, ak ju oživíte farebným alebo tvarovo zaujímavým detailom. Ďalšou výhodou je, že ako budú deti rásť, tak len zredukujete farebné detaily a vytvoríte tak priestor možno aj na vlastnú tvorbu podľa záujmov a preferencií.