Nechutné zverstvo! Skupina tínedžerov znásilnila 14-ročné dievča, tragický koniec

Iba 14-ročné dievča si malo prejsť totálnym peklom. Neskôr vykonalo to najhoršie.

Ako informuje Mirror, k otrasnému zverstvu malo dôjsť v meste Gent v Belgicku. Partička tínedžerov si na miestnom cintoríne mala vytipovať iba 14-ročné dievča. Mali ju znásilniť a zároveň si to natáčať. Nahrávka neskôr kolovala internetom. Maloletá to nezvládla a vykonala to najhoršie. Vzala si život.

Polícia už zatkla päť podozrivých osôb. Samotný minister spravodlivosti bol v šoku, keď sa dozvedel o tomto ohavnom čine. Podozriví pochádzajú z Gentu. Ide o troch maloletých chlapcov, ktorí majú 14 a 15 rokov a dvoch dospelých, ktorí majú 18 a 19.

Zosnulá tínedžerka sa mala pôvodne stretnúť na cintoríne Westerbegraafplaats so svojím kamarátom. Žiaľ, bola tam aj spomenutá skupinka tínedžerov, ktorá ju mala znásilniť. O 4 dni neskôr dievča spáchalo samovraždu. Jej rodina sa o tomto nechutnom zverstve dozvedela vďaka osobe, ktorej sa dievča zdôverilo.

Podľa belgických médií sú dvaja z podozrivých bratia a ďalšie zatknuté osoby už polícia dôverne pozná. Štvoricu chlapcov zadržali kvôli podozreniu zo znásilnenia, oplzlého útoku a fotografovania a šírenia fotografií, ktoré by mohli predstavovať útok na integritu osoby.

Dievča pochádzalo z mesta Gavere. K incidentu sa vyjadril aj starosta, ktorý maloletú dobre poznal. Odporný incident označil za čistú hrôzu a neľudskú tragédiu. Rovnako bol zhrozený aj minister spravodlivosti Vincent van Quikernborn, ktorý sa zaviazal, že zodpovedné osoby za tento čin budú riadne potrestané.

Ohľadom prípadu prehovoril aj zdrvený otec zosnulého dievčaťa. Všimol si, že istý čas s niečím bojovala. „Potrebovala pomoc a bohužiaľ to trvalo príliš dlho, kým ju získala,” povedal. "14-ročné dievča nemôže prežiť niečo také. Videla, ako sa jej rozpadol celý svet…,” dodal. Jediné, v čo dúfa, je spravodlivosť.