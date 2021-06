Jemenskí rybári našli cestu z chudoby: Z toho, čo objavili, padnete na zadok

Ako informuje Mail online, rybári z Jemenu si už nemusia lámať hlavu kvôli financiám. V mŕtvole veľryby našli zvratky v hodnote 1,1 milióna libier (1 278 000 eur). Objavili ich ešte vo februári, keď ich rybár zo Seriah informoval o jatočných telách veľrýb v Adenskom zálive.

Mohli totižto obsahovať látku ambra, známu aj ako poklad mora alebo plávajúce zlato, ktorá sa používa na výrobu parfumov. Jeden kilogram má hodnotu 25 000 libier (29 000 eur).

Rybári teda neváhali a okamžite sa vrhli na jednu veľrybu. Vytiahli ju na breh, rozrezali a potom to zbadali. Vo svojom vnútri mala až 127 kíl ambry. „Len čo sme sa k tomu priblížili, bolo cítiť silný zápach a mali sme pocit, že táto veľryba v sebe niečo má," povedal jeden rybár. Hoci im tento úlovok rozhodne nevoňal, aróma peňazí bola lákavejšia. "Keď sme našli ambru, cítil som sa taký šťastný. Bola to nepredstaviteľná cena," dodal druhý rybár.

Vďaka tomuto úlovku si môžu poriadne zabezpečiť život. Ambra, ktorú produkujú veľryby a chráni ich črevá, má podobnú trhovú hodnotu ako zlato. Už sa nemusia báť, ako si zarobia na auto alebo uživia rodinu. Peňažný úlovok si spravodlivo rozdelili a istú čiastku dali aj ľuďom, ktorí im pomohli objaviť vzácnu látku. Financie darovali tiež domácnostiam, ktoré sa ocitli v núdzi.

Jemen je jednou z najchudobnejších krajín sveta. Ľudia si vo veľkej miere zarábajú najmä rybolovom, ale odkedy vypukla vojna medzi jemenskou vládou a hnutím Houthi, podmienky na rybačku nie sú to, čo predtým. Aby toho nebolo málo, je tu málo pracovných miest a niektoré oblasti vody sa premenili na zakázané územie.

The contents in the belly of a sperm whale, found floating in the Gulf of Aden, lifted these fisherman out of povertyhttps://t.co/qj7zmxSko5 pic.twitter.com/KaHYug1LiH