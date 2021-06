Tentoraz zašli Harry s Meghan priďaleko: Ostré slová kráľovnej! To bude mať tvrdý dopad

Nie je to tak dávno, čo sa Harry (36) a Meghan (39) zúčastnili škandalózneho rozhovoru s Oprah Winfrey. Princ si nedáva servítku pred ústa ani v súčasnosti. Došla kráľovnej Alžbete trpezlivosť?

Ako informuje Daily Star, podľa kráľovského komentátora panovníčka Alžbeta II. označila správanie Harryho a Meghan za "úbohé".

Dvojica ešte v marci podstúpila rozhovor s Oprah Winfrey. Kráľovskú rodinu rozhodne nešetrila a nie je tomu inak ani teraz. Princ Harry uviedol, že jeho dospievanie v kráľovských podmienkach mu pripomínalo film Truman show a zoologickú záhradu.

Veľmi otvorene hovoril aj o svojom otcovi. Tvrdí, že princ Charles trpel kvôli výchove kráľovnej Alžbety II. a zosnulého princa Philipa a rovnaké praktiky prenášal aj na neho. O rodišovských praktikách princa Charlesa prehovoril viac v dokumentárnom filme The Me You Can’t See. Zdroj blízky kráľovskej rodine uviedol, že Charles sa do toho bude chcieť zapojiť. Členovia rodiny mali označiť Harryho slová za bezcitné. Ak by si vojvoda zo Sussexu dovoľoval ešte viac, princ Charles a britská panovníčka by tvrdo zakročili.

Podľa odborníka na kráľovskú rodinu môžu mať tieto vyjadrenia mimoriadne silný dopad. Alžbeta II. si po škandalóznom rozhovore uvedomila, ako bola známa dvojca nešťastná, ale spôsob, ako to oznámili svetu, je už iná vec.